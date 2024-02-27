rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Ростовчане обычную ссору приняли за избиение бизнесмена грабителями

Жители Ростова приняли драку в магазине на Университетском за грабеж

27 февраля 2024, 06:21
Фото: МВД по РО
Ростовчане обычную ссору приняли за избиение бизнесмена грабителями

Полиция проверит участников драки в магазине на Университетском в Ростове

В Ростове-на-Дону полиция проводит проверку после конфликта, участниками которого стали два человека, сообщили в региональном УМВД.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в магазине в переулке Университетский на бизнесмена напали грабители и избили. Говорилось будто пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Теперь в полиции сообщили, что им никаких сообщений не поступало, не было и информации из медучреждений. А всех участников конфликта удалось установить.

Житель Ростовской области жестоко избил палкой подростка
Узнать подробнее

«Конфликт произошел 8 февраля этого года, граждане знакомы между собой. В настоящее время принимаются меры, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — уточнили в управлении.

Ранее житель Ростовской области жестоко избил палкой подростка.

Читайте также:
Житель Ростовской области жестоко избил палкой подросткаВоспитатель детсада избила пятилетнего ребенка в Ростове-на-ДонуСтало известно, за что водитель автобуса избил подростков в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Драка#Полиция#Проверка#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове жители мечтают о переезде, а дончане — о безопасной М-4 без ям
Вчера, 16:31
ЛДНР, Запорожье и Херсонскую область включили в состав Южного военного округа
Вчера, 15:59
Продукты подорожали на 9% в январе в Ростовской области
Вчера, 12:58
Ростовчанка пожаловалась на текущую три месяца крышу дома из-за аварийного дерева
Вчера, 12:15
Как избавиться от ненужных вещей в Ростове-на-Дону
Вчера, 12:12
Клубный дом «Вместе» в Ростове-на-Дону вышел в финал конкурса ТОП ЖК-2024
Вчера, 06:09