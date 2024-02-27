Жители Ростова приняли драку в магазине на Университетском за грабеж

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Ранее в соцсетях появилась информация, что в магазине в переулке Университетский на бизнесмена напали грабители и избили. Говорилось будто пострадавшего с травмами доставили в больницу.
Теперь в полиции сообщили, что им никаких сообщений не поступало, не было и информации из медучреждений. А всех участников конфликта удалось установить.
«Конфликт произошел 8 февраля этого года, граждане знакомы между собой. В настоящее время принимаются меры, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — уточнили в управлении.
Ранее житель Ростовской области жестоко избил палкой подростка.