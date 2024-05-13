«Штрафы серьезные»: в магазинах Ростова массово перестанут продавать просрочку

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Приобретая молочную продукцию или воду в крупных магазинах, жители Ростова обратили внимание на наличие на упаковке QR-кодов. Этот QR-код на товаре содержит информацию об изготовителе, о сроке годности. Отсканировать его и получить все сведения о приобретаемом товаре может любой потребитель.
«Теперь наличие QR-кода станет одним из условий реализации товара в магазине. И если продукт продают, а срок годности на него вышел, такой товар касса не должна пропускать», — отмечает Антон Габович.
Спикер разъясняет, что в некоторых магазинах Ростова эта практика существовала давно. Но только в порядке эксперимента. С мая это станет обязательным для крупных магазинов, а с сентября 2024 — для всех розничных магазинов.
По словам собеседника, до недавнего времени некоторые небольшие магазины по-прежнему пытались продавать питьевую воду без QR-кода. Теперь это станет невозможно.
«Штрафы юридическим лицам за нарушение грозят очень серьезные, вплоть до приостановки деятельности», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как найти контрафактные продукты по QR-коду в Ростове.