rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Юрист Габович разъяснил, почему в магазинах Ростова перестанут продавать просрочку

«Штрафы серьезные»: в магазинах Ростова массово перестанут продавать просрочку

13 мая 2024, 06:19
Фото: rostovgazeta.ru
Юрист Габович разъяснил, почему в магазинах Ростова перестанут продавать просрочку

Юрист Габович заявил, что в магазинах Ростова перестанут продавать просрочку

Просроченную молочную продукцию и воду с мая 2024 года не будут продавать в крупных магазинах торговых сетей, а с сентября 2024 — и в небольших продуктовых магазинах. Об этом RostovGazeta сообщил юрист, адвокат Антон Габович.

Приобретая молочную продукцию или воду в крупных магазинах, жители Ростова обратили внимание на наличие на упаковке QR-кодов. Этот QR-код на товаре содержит информацию об изготовителе, о сроке годности. Отсканировать его и получить все сведения о приобретаемом товаре может любой потребитель.

«Теперь наличие QR-кода станет одним из условий реализации товара в магазине. И если продукт продают, а срок годности на него вышел, такой товар касса не должна пропускать», — отмечает Антон Габович.
«Вредная молочка»: эксперты рассказали, какие продукты опасны для ростовчан
Узнать подробнее

Спикер разъясняет, что в некоторых магазинах Ростова эта практика существовала давно. Но только в порядке эксперимента. С мая это станет обязательным для крупных магазинов, а с сентября 2024 — для всех розничных магазинов.

По словам собеседника, до недавнего времени некоторые небольшие магазины по-прежнему пытались продавать питьевую воду без QR-кода. Теперь это станет невозможно.

«Штрафы юридическим лицам за нарушение грозят очень серьезные, вплоть до приостановки деятельности», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как найти контрафактные продукты по QR-коду в Ростове.

Эксперт рассказал, как и зачем проверять продукты по QR-коду в Ростове
Узнать подробнее
Читайте также:
Кому выгодна оплата покупки по QR-коду в РостовеНа вокзале в Ростове вещи из ячейки украли с помощью фотографии QR-кодаПо QR-коду и паспорту: как ужесточают продажу лекарств в аптеках Ростова
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Магазины#Штрафы#Нарушение#Торговые сети#Срок годности#Эксперимент#Просрочка#QR-коды#Крупные магазины#Контрафактные продукты
Подпишитесь
«Даже стен не осталось»: жилой дом взорвался в Каменске-Шахтинском
Сегодня, 08:58
Ростовский депутат Госдумы Водолацкий высказался о назначении нового министра обороны
Сегодня, 08:21
Ростовчане стали массово выращивать овощи и фрукты на балконах из-за увеличения цен
Сегодня, 06:58
Уголовное дело завели из-за загрязнения реки Дон пылью
Сегодня, 07:39
Дроны для поиска нелегальных мигрантов запустили в Ростовской области
Сегодня, 08:13
В Ростовстате заявили о новом повышении зарплат у жителей Ростовской области
Сегодня, 08:52
"