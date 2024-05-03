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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Заморозки прогнозируют в Ростовской области на Пасху

До Пасхи температура в Ростовской области может упасть до -2 градусов

3 мая 2024, 11:28
Фото: rostovgazeta.ru
Заморозки прогнозируют в Ростовской области на Пасху
На севере Ростовской области температура воздуха может опуститься до -2 градусов, сообщает гидрометцентр.

Пик похолодания придется на ночь с 3 по 5 мая. Ночью температура воздуха в Шолоховском и Верхнедонском и Шолоховском районах может опуститься до -2 градусов. Днем при этом будет теплеть лишь до +12 градусов. Вместе с тем осадков в области не ожидается, небо будет солнечным.

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В день Пасхи, 5 мая, на севере региона потеплеет до +16 градусов днем и до +9 градусов вечером. Скорость ветра будет умеренной, а небо — ясным.

На юге области также ожидается похолодание в начале мая. Понижения температуры стоит ждать ближе к Пасхе. Столбики термометров могут опуститься до отметки в +5 градусов.

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