До Пасхи температура в Ростовской области может упасть до -2 градусов

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Пик похолодания придется на ночь с 3 по 5 мая. Ночью температура воздуха в Шолоховском и Верхнедонском и Шолоховском районах может опуститься до -2 градусов. Днем при этом будет теплеть лишь до +12 градусов. Вместе с тем осадков в области не ожидается, небо будет солнечным.
В день Пасхи, 5 мая, на севере региона потеплеет до +16 градусов днем и до +9 градусов вечером. Скорость ветра будет умеренной, а небо — ясным.
На юге области также ожидается похолодание в начале мая. Понижения температуры стоит ждать ближе к Пасхе. Столбики термометров могут опуститься до отметки в +5 градусов.