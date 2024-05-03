До Пасхи температура в Ростовской области может упасть до -2 градусов

Пик похолодания придется на ночь с 3 по 5 мая. Ночью температура воздуха в Шолоховском и Верхнедонском и Шолоховском районах может опуститься до -2 градусов. Днем при этом будет теплеть лишь до +12 градусов. Вместе с тем осадков в области не ожидается, небо будет солнечным.