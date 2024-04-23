«Рыбное полнолуние» можно увидеть в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Максимум полнолуния придется на 02.51 мск 24 апреля. Однако «полную» Луну можно будет наблюдать невооруженным взглядом и вечером 23 апреля, а также сутки спустя.
Название «Розовое полнолуние» связано не с цветом естественного спутника Земли, а с земляным флоксом — розовым цветком, который обычно цветет в Северной Америке примерно в это время года.
В разных регионах полнолуние апреля также носит другие романтические названия, такие как «Луна прорастающей травы», «Яичная Луна» и даже «Рыбная Луна».
Стоит отметить, что несколько дней назад, 20 апреля, Луна находилась в апогее своей орбиты, то есть на максимальном удалении от Земли — 405 624 км. Теперь она постепенно приближается к нашей планете.
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