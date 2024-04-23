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Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Ростовчане смогут увидеть розовое полнолуние ночью 24 апреля

«Рыбное полнолуние» можно увидеть в Ростовской области

23 апреля 2024, 15:12
Фото: Anna Asryan/Unsplash
Ростовчане смогут увидеть розовое полнолуние ночью 24 апреля
Жители Ростовской области станут свидетелями удивительного астрономического явления — «Розового полнолуния», сообщает московский планетарий.

Максимум полнолуния придется на 02.51 мск 24 апреля. Однако «полную» Луну можно будет наблюдать невооруженным взглядом и вечером 23 апреля, а также сутки спустя.

Название «Розовое полнолуние» связано не с цветом естественного спутника Земли, а с земляным флоксом — розовым цветком, который обычно цветет в Северной Америке примерно в это время года.

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В разных регионах полнолуние апреля также носит другие романтические названия, такие как «Луна прорастающей травы», «Яичная Луна» и даже «Рыбная Луна».

Стоит отметить, что несколько дней назад, 20 апреля, Луна находилась в апогее своей орбиты, то есть на максимальном удалении от Земли — 405 624 км. Теперь она постепенно приближается к нашей планете.

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