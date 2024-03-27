Вооруженную охрану выставили у торговых центров Ростовской области

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Вооруженные стрелковым оружием полицейские охраняют входы во всех ТЦ Ростова. Также силовики дежурят у торговых центрах в некоторых городах области. В торговых центрах также установили рамки металлодетекторов. Полицейские досматривают и проводят беседы с подозрительными или буйными посетителями торговых центров.
Силовики дежурят у ТЦ после теракта в подмосковном «Крокус сити холле» 22 марта. Тогда власти Ростовской области решили усилить меры безопасность в регионе. В рамках принятых мер у торговых центров появилась вооруженная охрана.
Напомним, трое жителей Ростовской области попали в список жертв теракта в «Крокусе». Они прибыли туда на концерт.