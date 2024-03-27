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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

У ТЦ в Ростове и области продолжают нести дежурство вооруженные силовики

Вооруженную охрану выставили у торговых центров Ростовской области

27 марта 2024, 15:06
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
У ТЦ в Ростове и области продолжают нести дежурство вооруженные силовики
У торговых центров в Ростове и области продолжают нести дежурство вооруженные силовики, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Вооруженные стрелковым оружием полицейские охраняют входы во всех ТЦ Ростова. Также силовики дежурят у торговых центрах в некоторых городах области. В торговых центрах также установили рамки металлодетекторов. Полицейские досматривают и проводят беседы с подозрительными или буйными посетителями торговых центров.

Вооруженная охрана продолжает дежурить у ТЦ РостоваВооруженная охрана продолжает дежурить у ТЦ Ростова
Вооруженная охрана продолжает дежурить у ТЦ Ростова
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru

Силовики дежурят у ТЦ после теракта в подмосковном «Крокус сити холле» 22 марта. Тогда власти Ростовской области решили усилить меры безопасность в регионе. В рамках принятых мер у торговых центров появилась вооруженная охрана.

Напомним, трое жителей Ростовской области попали в список жертв теракта в «Крокусе». Они прибыли туда на концерт.

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