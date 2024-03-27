Вооруженную охрану выставили у торговых центров Ростовской области

Вооруженные стрелковым оружием полицейские охраняют входы во всех ТЦ Ростова. Также силовики дежурят у торговых центрах в некоторых городах области. В торговых центрах также установили рамки металлодетекторов. Полицейские досматривают и проводят беседы с подозрительными или буйными посетителями торговых центров.