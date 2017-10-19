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Видео вооруженного ограбления банка под Ростовом появилось в Сети

19 октября 2017, 17:38
В Интернете разместили видеоролик, в котором показано ограбление банка в Аксае Ростовской области, запись появилась в соцсети "ВКонтакте".

В ролике видно, как мужчина в маске и с пистолетом заходит в банк и начинает угрожать работникам. В это время в учреждении находились клиенты.

Мужчина заставил встать со стульев сотрудников. Далее он прошел по коридору. В это время одна из работниц подбежала к столу. Закадровый голос пояснил, что она нажала на тревожную кнопку.

Ранее появилось сообщение, что начался розыск нападавшего. Говорилось, что он забрал деньги из кассы и сбежал до приезда силовиков. Сейчас полиция продолжает поиск подозреваемого.

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