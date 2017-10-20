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Суд оштрафовал "Глорию Джинс" за формальдегид в полуботинках

20 октября 2017, 15:17
Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал на 150 тысяч рублей кораорацию "Глория Джинск" за продажу детской одежды, не соответствующей необходимым требованиям, следует из документов в электронной картотеке.

Из материалов дела следует, что в 26 декабря 2016 года в адрес управления Роспотребнадзора по Ростовской области поступила информация о результатах проведенных проверок в двух магазинах компании, в ходе которых специалисты отобрали пробы продукции для исследования на соответствие требованиям. Лабораторные испытания показали, что в в полуботинках было допущено превышение нормы содержания формальдегида, а куртки и ночные сорочки для девочек не соответствовали нормам гидроскопичности. Вся забракованная экспертами продукция была произведена в Китае.

Позже судебный акт был направлен на принудительное исполнение.

Компания "Глория Джинс" занимается производством и продажей модной одежды, обуви и аксессуаров для детей и взрослых под брендами Gloria Jeans и Gee Jay. В настоящее время сеть компании насчитывает свыше 500 магазинов в России, Украине и Грузии.

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