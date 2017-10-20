Суд оштрафовал "Глорию Джинс" за формальдегид в полуботинках

Из материалов дела следует, что в 26 декабря 2016 года в адрес управления Роспотребнадзора по Ростовской области поступила информация о результатах проведенных проверок в двух магазинах компании, в ходе которых специалисты отобрали пробы продукции для исследования на соответствие требованиям. Лабораторные испытания показали, что в в полуботинках было допущено превышение нормы содержания формальдегида, а куртки и ночные сорочки для девочек не соответствовали нормам гидроскопичности. Вся забракованная экспертами продукция была произведена в Китае.