Врачи доказали, что вакцина от ВИЧ стала не эффективна – эксперт

По словам Моргачевой, количество ВИЧ-инфицированных в Ростовской области с 2000 года выросло в разы. Неблагоприятная тенденция складывается также на Ставрополье. "Высокий уровень заболевания наблюдается в Севастополе и других городах полуострова, ситуация здесь становится все ужасающей", - подчеркнула она.