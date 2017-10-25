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Врачи доказали, что вакцина от ВИЧ стала не эффективна – эксперт

25 октября 2017, 09:25
Врачи Ростовской области доказали, что вакцинация от вируса иммунодефицита в последние годы стала неэффективной из-за увеличения видового разнообразия инфекции, сообщила на конференции во вторник врач-эпидемиолог ФБУН России НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора Яна Моргачева.

"Вакцина будет неэффективна, поскольку процент заболеваний преобладающего субтипа - А1 снижается", - сказала она.

По словам Моргачевой, количество ВИЧ-инфицированных в Ростовской области с 2000 года выросло в разы. Неблагоприятная тенденция складывается также на Ставрополье. "Высокий уровень заболевания наблюдается в Севастополе и других городах полуострова, ситуация здесь становится все ужасающей", - подчеркнула она.

По данным врача- эпидемиолога, наблюдается тенденция к росту числа заболеваний среди наркоманов, возрастают риски заболеть при гомосексуальном контакте, а также передать вирус от матери к ребенку в процессе вынашивания и грудного вскармливания. Передача инфекции в браке снижается.

Наиболее подвержены риску мужчины в возрасте от 30 до 39 лет, второй возрастной сегмент в зоне риска – мужчины 40-49 лет, вынужденные прерывать свою трудовую деятельность в связи с ВИЧ.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Общество
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