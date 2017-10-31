За "говорящую вагину" Баста мог бы оказаться в морге — адвокат Децла

Ранее Баста назвал Децла в соцсетях "лохматым чмом", "говорящей вагиной", сравнил его с ослом. Такие высказывания Октябрьский районный суд счел оскорбительными и оштрафовал Вакуленко на 350 тысяч рублей. Вакуленко с решением суда не согласился. По словам его представителя в суде, Баста не понимает, как конфликт двух исполнителей перешел в правовое поле. Во вторник в Ростовском областном суде слушалась апелляционная жалоба Вакуленко на решение районного суда города.