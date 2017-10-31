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За "говорящую вагину" Баста мог бы оказаться в морге — адвокат Децла

31 октября 2017, 15:08
За оскорбления рэпером Бастой (Василием Вакуленко) певца Децла (Кирилла Толмацкого) в соцсетях Баста мог оказаться в морге, а Децл — в тюрьме, если бы конфликт исполнителей решался не в суде, сообщил во время судебных прений во вторник адвокат потерпевшей стороны Роман Лалаян.

Ранее Баста назвал Децла в соцсетях "лохматым чмом", "говорящей вагиной", сравнил его с ослом. Такие высказывания Октябрьский районный суд счел оскорбительными и оштрафовал Вакуленко на 350 тысяч рублей. Вакуленко с решением суда не согласился. По словам его представителя в суде, Баста не понимает, как конфликт двух исполнителей перешел в правовое поле. Во вторник в Ростовском областном суде слушалась апелляционная жалоба Вакуленко на решение районного суда города.

"Я рад, что мы сейчас находимся в гражданском судопроизводстве, а не в уголовном, потому что за такие оскорбления, как "говорящая вагина" Василий мог оказаться в морге, а Децл за решеткой", отметил адвокат.

По его словам, только за последний месяц в практике краснодарского и московского судопроизводства было два уголовных дела, когда за нанесения телесных повреждений после оскорблений один из родителей ребенка и парень девушки сели на четыре года.

Следите за конфликтом исполнителей?
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