За "говорящую вагину" Баста мог бы оказаться в морге — адвокат Децла

Ранее Баста назвал Децла в соцсетях "лохматым чмом", "говорящей вагиной", сравнил его с ослом. Такие высказывания Октябрьский районный суд счел оскорбительными и оштрафовал Вакуленко на 350 тысяч рублей. Вакуленко с решением суда не согласился. По словам его представителя в суде, Баста не понимает, как конфликт двух исполнителей перешел в правовое поле. Во вторник в Ростовском областном суде слушалась апелляционная жалоба Вакуленко на решение районного суда города.
"Я рад, что мы сейчас находимся в гражданском судопроизводстве, а не в уголовном, потому что за такие оскорбления, как "говорящая вагина" Василий мог оказаться в морге, а Децл — за решеткой", — отметил адвокат.
По его словам, только за последний месяц в практике краснодарского и московского судопроизводства было два уголовных дела, когда за нанесения телесных повреждений после оскорблений один из родителей ребенка и парень девушки сели на четыре года.