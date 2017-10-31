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Posted 31 октября 2017, 08:47

Published 31 октября 2017, 08:47

Modified 1 октября, 14:35

Updated 1 октября, 14:35

Ростовский суд обязал Басту выплатить 350 тыс рублей Децлу

31 октября 2017, 08:47
Ростовский областной суд оставил без изменения решение районного суда города о выплате компенсации морального вреда за унижения Бастой (Василием Вакуленко) Децла (Кирилла Толмацкого) в размере 350 тысяч рублей, передает корреспондент RostovGazeta.

Ранее районный суд города взыскал с Басты 350 тысяч рублей за оскорбление чести и достоинства Децла. Рэп-исполнитель назвал Толмацкого "лохматым чмом", "гермафродитом", сравнил его с животным.

"Решение Октябрьского районного суда от 15 августа оставить без изменений, жалобу без удовлетворения", - отметил председательствующий по делу.

Вакуленко сможет обжаловать решение в течение шести месяцев. По словам представителя исполнителя, сторона еще не знает, будет ли обжаловать решение суда или нет.

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