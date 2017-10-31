Ростовский суд обязал Басту выплатить 350 тыс рублей Децлу

Posted 31 октября 2017, 08:47
Published 31 октября 2017, 08:47
Modified 1 октября, 14:35
Updated 1 октября, 14:35
Ранее районный суд города взыскал с Басты 350 тысяч рублей за оскорбление чести и достоинства Децла. Рэп-исполнитель назвал Толмацкого "лохматым чмом", "гермафродитом", сравнил его с животным.
"Решение Октябрьского районного суда от 15 августа оставить без изменений, жалобу без удовлетворения", - отметил председательствующий по делу.
Вакуленко сможет обжаловать решение в течение шести месяцев. По словам представителя исполнителя, сторона еще не знает, будет ли обжаловать решение суда или нет.