Раскрытие кошмарного убийства Виталия Дедова

Вскоре после убийства мальчика, на имя его отца стали приходить письма от разных вымогателей. В одном из таких писем заключалось требование об уплате 150 тысяч рублей. Почерк, которым было написано письмо, принадлежал действительным убийцам мальчика, писавшим отцу еще до убийства. Убийцы грозили в случае невыполнения их требования убить не только мальчика, но и его самого. В квартире господина Дедова засели агенты судебно-уголовной милиции, которые задержали пришедшую с письмом к нему женщину. Последняя, как потом выяснилось, не имела отношения к истинным виновникам преступления. Она заявила, что какой-то неизвестный предложил ей за плату передать письмо отцу.