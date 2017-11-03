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Раскрытие кошмарного убийства Виталия Дедова

3 ноября 2017, 17:37
Раскрыто взволновавшее в свое время весь город убийство мальчика Дедова. Убийцы арестованы.

RostovGazeta к 100-летию Октябрьской революции подготовило спецпроект об истории Ростова-на-Дону. С другими публикациями из газет, вышедших ровно век назад, можно познакомиться на нашем сайте.

Установлено, что 28 сентября около 14.00 неизвестный господин нервно ходил взад и вперед около Ростовского коммерческого училища и внимательно всматривался в лица учеников, выходивших из здания училища. Неизвестный ходил возле училища 10 минут. Вскоре к коммерческому училищу подъехал экипаж, в котором сидела женщина. Как только вышли из училища малолетние братья Дедовы - женщина сошла с экипажа и подойдя к мальчикам сказала: "Мама послала за вами извозчика. Садитесь, поедем домой".

Эта фраза не вызвала особых подозрений у детей, так как родители всегда посылали за ними извозчика.

Младший брат Виталий сел в экипаж, а старший же брат заподозрил в последнюю минуту что-то неладное, быстро отбежал от экипажа и крикнул брату: "Витя, не садись".

Но экипаж уже быстро помчался по направлению к Нахичевани. Неизвестный погнался за вторым мальчиком, но не догнал его.

Подробности ареста таковы:

Вскоре после убийства мальчика, на имя его отца стали приходить письма от разных вымогателей. В одном из таких писем заключалось требование об уплате 150 тысяч рублей. Почерк, которым было написано письмо, принадлежал действительным убийцам мальчика, писавшим отцу еще до убийства. Убийцы грозили в случае невыполнения их требования убить не только мальчика, но и его самого. В квартире господина Дедова засели агенты судебно-уголовной милиции, которые задержали пришедшую с письмом к нему женщину. Последняя, как потом выяснилось, не имела отношения к истинным виновникам преступления. Она заявила, что какой-то неизвестный предложил ей за плату передать письмо отцу.

При помощи этой женщины удалось задержать на базаре неизвестного, которым оказался некий Германов. При обыске в квартире Германова найдены разные компрометирующие письма, открытка с видом Ростовского коммерческого училища, неиспользованный билет второго класса до Армавира. Кроме Германова был задержан и владелец квартиры, в которой он жил, по фамилии Коркищенко. Установлено, что в период похищения мальчика, вплоть до его убийства, Германов выбрался из квартиры Коркищенко и жил неизвестно где. На следующий день после убийства мальчика, Германов вновь переехал на свою прежнюю квартиру. Но самый главный преступник – женщина, которая похитила мальчика, оказалась неразысканной.

Однако спустя некоторое время, благодаря перехваченному агентами письму, было выяснено, что женщина – Мильда Линде – является сожительницей Германова и проживает в Харькове. Она была вскоре арестована и доставлена в Ростов. При ней были найдены фальшивые документы на имя Германова. В заключении по делу об убийстве мальчика дали совершенно противоречивые показания. Мильда Линде была опознана старшим братом убитого мальчика. Арестованный убийца мальчика Дедова находится под усиленной охраной.

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