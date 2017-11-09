Трейлер фильма Спилберга о "документах Пентагона" появился в сети

Posted 8 ноября 2017, 22:11
Published 8 ноября 2017, 22:11
Modified 1 октября, 15:38
Updated 1 октября, 15:38
Известно, что сценарий фильма "Секретное досье" основан на реальных событиях, связанных со скандалом из-за сборника под названием "Американско-вьетнамские отношения 1945-1967. Исследование".
Документы, предназначенные для внутреннего использования спецслужбами и министерства обороны были опубликованы на страницах The Washington Post и The New York Times в 1971 году в разгар войны во Вьетнаме.
Мэрил Стрип сыграла роль издателя The Washington Post Кэтрин Грэм, Хэнкс — редактора Бена Брэдли. Героям необходимо преодолеть разногласия и рискнув собственными карьерами добиваться правды. Картина ожидается в американском прокате в декабре 2017 года.
р2