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Posted 8 ноября 2017, 22:11

Published 8 ноября 2017, 22:11

Modified 1 октября, 15:38

Updated 1 октября, 15:38

Трейлер фильма Спилберга о "документах Пентагона" появился в сети

8 ноября 2017, 22:11
В сети Интернет был опубликован трейлер нового проекта Стивена Спилберга с участием Мэрил Стрип и Тома Хэнкса о так называемых "документах Пентагона", пишет "Газета".

Известно, что сценарий фильма "Секретное досье" основан на реальных событиях, связанных со скандалом из-за сборника под названием "Американско-вьетнамские отношения 1945-1967. Исследование".

Документы, предназначенные для внутреннего использования спецслужбами и министерства обороны были опубликованы на страницах The Washington Post и The New York Times в 1971 году в разгар войны во Вьетнаме.

Мэрил Стрип сыграла роль издателя The Washington Post Кэтрин Грэм, Хэнкс — редактора Бена Брэдли. Героям необходимо преодолеть разногласия и рискнув собственными карьерами добиваться правды. Картина ожидается в американском прокате в декабре 2017 года.

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#Культура#Новости#Видео
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