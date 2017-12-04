Отсутствие мечетей может спровоцировать рост экстремизма

Posted 4 декабря 2017,, 11:06
Published 4 декабря 2017,, 11:06
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
О том, сколько человек переходят в ислам в Ростове, причинах распространения экстремистских течений и женском обрезании рассказал в интервью RostovGazeta зампредседателя Центрального духовного управления мусульман Ростовской области Мухаммед Бикмаев.
Какая часть жителей региона – мусульмане?
Точной статистики у нас нет, но по данным переписи, это около 150 тысяч на 2016 год. Такая цифра основана на переписи населения народностей, которые исповедуют ислам традиционно, именно на основе подсчета этого населения мы примерно определяли. На пятничную молитву к нам приходит от 1,5 тысячи до 1,8 тысячи человек, на праздничные молитвы более 15 тысяч человек. Большая часть мусульман не приходит. В Ростове очень много мусульман проживает, более 70 тысяч человек, но не все, к сожалению, посещают мечеть. В основном к нам на пятничные молитвы приходит молодежь, где-то 85%, от 20 до 30 лет.
Как вы считаете, почему?
Возможно, это результат 70 лет атеизма, более старшее поколение от религии отошло, возвращаются, конечно, но не очень много. Молодежь, которая выросла в постсоветское время, тянется к религии, опять же умеет пользоваться Интернетом, берет информацию оттуда, становится более религиозной. Не только в Ростовской области такая тенденция, а в целом по России.
Есть ли задачи по привлечению сторонников религии?
Специально призывом мы не занимаемся, как это делают сектанты. Только в мечети проповедуем основы ислама, что эта религия мира и добра, и что нужно жить во взаимоуважении с представителями всех народностей.
С какими мифами о мусульманах вы сталкиваетесь чаще всего?
Сколько людей, столько и мнений. Например, распространена исламофобия, то есть приписывают исламу вещи, которые несвойственны ему абсолютно. Возможно, это происходит из-за страхов, так как ассоциации у людей возникают сразу с экстремизмом, терроризмом, бандитизмом.
Как вы считаете, почему ислам очень часто ассоциируют с терроризмом? В чем причина?
Если поднять историю, допустим, в 19-20 веке исламские страны стали колонизировать, появилось, естественно, противостояние, на основе этого возникли всякие движения, которые породили впоследствии экстремистские факторы, я так думаю, но может еще и силы определенные мировые, которым выгодно сделать врага, чтобы держать под контролем население.
Как часто люди переходят из одной религии в другую? Как часто приходят к вам и уходят из ислама? Что движет этими людьми?
Очень редко, примерно, 5-10 человек за год, как мужчины, так и женщины. Однако, это именно те, кто приходит в мечеть. Ведь сейчас время высоких технологий, поэтому все можно посмотреть в Интернете. Такой процедуры официальной нет, чтобы принять ислам, поэтому не обязательно даже приходить в мечеть. Если человек искренне верит в то, что нет божества кроме Аллаха и что Мухаммед Раб Аллаха и Его посланник, то он и считается мусульманином, поэтому для этого даже не нужны ни муфтии, ни священники. Человек сам принимает веру, никто не заставляет читать книги, изучать разные религии. Он сам выбирает единственный правильный путь для себя и уже, основываясь на собственных заключениях, размышлениях, принимает решение. Бывали случаи, что приходил православный, который хотел принять нашу религию. Есть также люди крещенные, которые принимают ислам и через некоторое время отходят от этой религии.
Какова ситуация в Ростовской области с помещениями для мусульман, в том числе священными? Какова потребность в целом, сколько нужно мечетей и где? Почему проблема не решается, кто или что мешает?
В Ростове одна фундаментальная мечеть, первая мечеть в Ростовской области за 100 лет, а также около 20 молитвенных домой по Ростовской области. Потребность есть везде, где проживают компактно мусульмане. Проблема, конечно, существует, так как пытаются строить мечети, но сталкиваются с определенными противодействиями. Если вернуться к прошлой теме, то существенные проблемы со строительством, с арендой помещений под молитвенные дома связаны с исламофобией. Люди боятся мусульман, так как из-за сложившихся стереотипов, наверное, думают, что будем баранов резать на улице или проводить экстремистские движения. Я, наоборот, думаю, что если будет больше молитвенных домов, мечетей, люди не будут в Интернете искать экстремистские воззрения, а станут приходить в официальную мечеть, которая находится под контролем, где грамотные служители будут проповедовать именно истинную религию ислама, и тогда меньше будет негативных моментов. Это не только в Ростовской области такая проблема, а по всей России такая ситуация. В Москве, например, на три миллиона мусульман всего четыре мечети. Они тоже пытаются строить, но получается тяжело. Если взять республики, где проживает много мусульманского населения: Северный Кавказ, Чечня, Татарстан, то там гораздо больше мечетей, поэтому нет конфликтов на межрелигиозной основе. Когда нет мечетей, то люди все равно собираются где-то в подвалах, в квартирах, кто там проповедует, мы не знаем, и в результате есть вероятность появления всяких радикальных элементов.
Уже более 50 лет ростовские мусульмане пытаются вернуть здание бывшей мечети на улице Красноармейской, 97. Судебные тяжбы за здание бывшей мечети ростовские мусульмане ведут с 2016 года. В конце декабря 2016 года Арбитражный суд вынес решение об отказе в иске Центральному духовному управлению мусульман Ростовской области к Департаменту имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону, а в 2017 году Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа и Верховный Суд РФ оставили решение Арбитражного суда в Ростове без изменений.
Почему вы считаете, что здание бывшей мечети у вас отобрали незаконно?
Мечеть была построена в 1905 году, мусульманами-татарами Ростова и просуществовала до 1963 года. В этом же году стали закрываться церкви, мечети, преследовались священнослужители, и, к сожалению, в этот период наша мечеть тоже была закрыта. Официально у мусульман ее отобрали, имущество изъяли, а также выгнали на улицу всех людей. Они протестовали, но эффекта никакого это не дало. После закрытия, здание мечети использовали под склад продторга, затем как спортзал, и в 1978 году разрушив купол, минарет и часть стен, перестроили в солдатский клуб. Сейчас клуб находится в заброшенном состоянии. В 2010 году министерство обороны передало его в собственность муниципалитету, и сейчас администрация города является собственником этого помещения. Мы всегда шли только законным путем, но все инстанции нам отказали. Мой отец приехал в Ростовскую область по направлению верховного муфтия в 1982 году, и вот уже 35 лет мы пытаемся вернуть наше здание. До 1982 года другие также вели работу по возвращению, но в то время был советский режим, и особо не было возможности для активной деятельности. Месяц назад нам стало известно, что администрация города выставила на торги участок и землю. Это стало неожиданностью, и у нас не оставалось другого выбора, как участвовать в торгах. Если мы не будем участвовать в аукционе, то зачем тогда мы нужны, если не отстаивать интересы мусульман.
Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону объявил о проведении открытого аукциона по продаже нежилого здания на улице Красноармейской, 97 вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Начальная цена более 26 миллионов рублей.
Кто на сегодняшний день помогает в сборе денег?
Общими усилиями прихожан мы собираем деньги. Мы кинули клич по всей России, и нам звонят со всех городов: с Москвы, с Казани, с Чечни, с Камчатки, интересуются, хотят помочь. К сожалению, пока тяжело идет сбор.
Готовы ли взять кредит на выкуп здания старой мечети?
Нет, это исключено. В исламе запрещено вообще ростовщичество. Это страшный грех, также, как и в христианстве, и иудаизме. Греховные деньги нельзя использовать на богоугодные дела.
Почему, по вашему мнению, власти могут быть против строительства мечети?
Я думаю, что имеют место стереотипы, исламофобия. Возможно, они боятся, что будут большие скопления людей, пробки, но на праздники православные или во время футбольных матчей тоже много людей, и никто ведь не жалуется. Хотя опять же повторюсь, что для города и для России – это хорошо, если появится официальная мечеть, где будет проповедоваться истинный ислам. Если даже выиграем, мы не собирается делать мечеть как соборную, где проводятся праздничные молитвы, собирается много людей. Мы планирует сделать обычную мечеть, исламский культурный центр, где люди смогут получить знания об исламе, помолиться. Начальная цена 26 миллионов, рыночная стоимость больше гораздо, просто есть сведения, что уже планирует какая-то крупная строительная фирма выкупить место. Не знаю, насколько эта информация достоверна.
Недавно в обществе активно обсуждалась проблема женского обрезания, которое еще практикуется на Кавказе и которое предлагали сделать всем женщинам в РФ, чтобы бороться с распущенностью. Как вы относитесь к этой проблеме?
Это выдуманная проблема, ислам не имеет к этому никакого отношения, даже, наоборот, запрещает. Это все выдумывается, чтобы взбудоражить людей. Привлечь внимание населения тяжело, поэтому выдумывают такие небылицы.
Государство в России активно поддерживает христианство, об этой религии рассказывают в школах, то есть практически не оставляют выбора. Считаете ли свою религию ущемленной, нужно ли о ней, и о других рассказывать в школах и почему?
Я не считаю, что наша религия оказывается в этом случае ущемленной. По Конституции мы имеем полное право для преподавания основ ислама. В Ростовской области большинство населения русскоязычное, поэтому здесь больше распространено преподавание основ православия. Мы относимся к этому с уважением, и считаем, что если мы живем на донской земле, то мы обязаны знать культуру соседей наших. Допустим, если взять регионы Северного Кавказа, то там преподаются как основы православия, так и основы ислама. Просто, к сожалению, сейчас нет преподавателей, которые могли бы преподавать основы ислама. Некоторые выбирают этот предмет, но нет возможности просто о нем рассказывать. Я думаю, что нам нужно над этим работать, может, привлекать специалистов, делать курсы повышения квалификации для преподавателей. Потребность такая есть, ведь чем человек образованнее, тем он культурнее. Опять же это основа для уважения. Если человек знает культуру, он будет более уважительно относиться к мусульманам, если не знает, то продолжит судить религию по мифам всяким. Это порождает только негатив.