Отсутствие мечетей может спровоцировать рост экстремизма

Мечеть была построена в 1905 году, мусульманами-татарами Ростова и просуществовала до 1963 года. В этом же году стали закрываться церкви, мечети, преследовались священнослужители, и, к сожалению, в этот период наша мечеть тоже была закрыта. Официально у мусульман ее отобрали, имущество изъяли, а также выгнали на улицу всех людей. Они протестовали, но эффекта никакого это не дало. После закрытия, здание мечети использовали под склад продторга, затем как спортзал, и в 1978 году разрушив купол, минарет и часть стен, перестроили в солдатский клуб. Сейчас клуб находится в заброшенном состоянии. В 2010 году министерство обороны передало его в собственность муниципалитету, и сейчас администрация города является собственником этого помещения. Мы всегда шли только законным путем, но все инстанции нам отказали. Мой отец приехал в Ростовскую область по направлению верховного муфтия в 1982 году, и вот уже 35 лет мы пытаемся вернуть наше здание. До 1982 года другие также вели работу по возвращению, но в то время был советский режим, и особо не было возможности для активной деятельности. Месяц назад нам стало известно, что администрация города выставила на торги участок и землю. Это стало неожиданностью, и у нас не оставалось другого выбора, как участвовать в торгах. Если мы не будем участвовать в аукционе, то зачем тогда мы нужны, если не отстаивать интересы мусульман.