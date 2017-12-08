Ростовская область оказалась на 30 месте в рейтинге цен на новогодний стол

"По сравнению с ценами на продовольствие в ноябре 2016 года, стоимость ряда праздничных продуктов выросла: икра подорожала на 18,6%, сливочное масло – на 13,6%, торты - на 4,7%, картофель - на 9,4%, а огурцы - на 9,2 %. Средняя стоимость продуктов для празднования Нового года в Российской Федерации составляет 6096 рублей", - сообщается в результатах исследования.