Ростовская область оказалась на 30 месте в рейтинге цен на новогодний стол

"По сравнению с ценами на продовольствие в ноябре 2016 года, стоимость ряда праздничных продуктов выросла: икра подорожала на 18,6%, сливочное масло – на 13,6%, торты - на 4,7%, картофель - на 9,4%, а огурцы - на 9,2 %. Средняя стоимость продуктов для празднования Нового года в Российской Федерации составляет 6096 рублей", - сообщается в результатах исследования.
Самый дорогой Новый год оказался в Чукотском автономном округе, там стоимость продовольственного набора составила 8178,9 рубля. На втором месте оказался Ненецкий автономный округ – 7733,5 рубля, третье место заняла Якутия – 7642 рублей.
На 29 месте оказался Севастополь, там праздничный стол обойдется в 6028 рублей, 30 место заняла Ростовская область.
В Московской области продукты к празднику оказались дешевле, чем в Ростовской, на 12 рублей, она заняла 31 место, а в Ленинградской области новогодний стол оказался еще дешевле – всего 6003 рубля.
В Ставрополе, занявшем 33 место, отметить Новый год будет стоить 6002,4 рубля, Краснодаре, оказавшемся на 36 месте, продукты к празднику будут стоить 5963,9 рубля, в Волгограде праздник будет еще дешевле - 5804,5 рубля (49 место), в Воронеже (62 место) - 5550,5 рубля.
Дешевле всего Новый год обойдется для жителей Ингушетии – 3153, 3 рубля и 85 место.