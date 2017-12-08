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Ростовская область оказалась на 30 месте в рейтинге цен на новогодний стол

8 декабря 2017, 13:23
По результатам исследования цен на новогодний набор продуктов Ростовская область оказалась на 30 месте в России, праздничный стол в регионе обойдется в 6022,8 рубля, сообщается на официальном сайте Росстата РФ.

"По сравнению с ценами на продовольствие в ноябре 2016 года, стоимость ряда праздничных продуктов выросла: икра подорожала на 18,6%, сливочное масло – на 13,6%, торты - на 4,7%, картофель - на 9,4%, а огурцы - на 9,2 %. Средняя стоимость продуктов для празднования Нового года в Российской Федерации составляет 6096 рублей", - сообщается в результатах исследования.

Самый дорогой Новый год оказался в Чукотском автономном округе, там стоимость продовольственного набора составила 8178,9 рубля. На втором месте оказался Ненецкий автономный округ – 7733,5 рубля, третье место заняла Якутия – 7642 рублей.

На 29 месте оказался Севастополь, там праздничный стол обойдется в 6028 рублей, 30 место заняла Ростовская область.

В Московской области продукты к празднику оказались дешевле, чем в Ростовской, на 12 рублей, она заняла 31 место, а в Ленинградской области новогодний стол оказался еще дешевле – всего 6003 рубля.

В Ставрополе, занявшем 33 место, отметить Новый год будет стоить 6002,4 рубля, Краснодаре, оказавшемся на 36 месте, продукты к празднику будут стоить 5963,9 рубля, в Волгограде праздник будет еще дешевле - 5804,5 рубля (49 место), в Воронеже (62 место) - 5550,5 рубля.

Дешевле всего Новый год обойдется для жителей Ингушетии – 3153, 3 рубля и 85 место.

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