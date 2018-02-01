Как правильно кормить скунсов, покажут в зоопарке Ростова

Posted 1 февраля 2018, 13:02
Published 1 февраля 2018, 13:02
Modified 11 сентября 2022, 16:36
Updated 11 сентября 2022, 16:36
"В 13.00 мск в субботу в зоопарке пройдут показательные кормления скунсов, капибар, носух, оливковых агути, мара и других обитателей экзотариума", - сказано в сообщении.
В воскресенье, 4 февраля, гостей ждут на показательное кормление хищных птиц.
Отмечается, что для сбалансированного питания скунсов необходимо кормить личинками, насекомыми, червями, растениями, овощами, фруктами и яйцами.
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