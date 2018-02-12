В погоне за мертвецами: как устроен похоронный бизнес Ростова

"В федеральный закон надо вносить поправки, а это не делается. Например, сейчас подзахоранивают только прямых родственников: мать, отца, брата, сестру, бабушку, дедушку. Если человек, допустим, умер в 40-х годах, то он не может найти свое свидетельство о рождении, чтобы доказать прямое родство. Вот и получается, что люди не могут рядом никого похоронить", - рассказывает представитель компании "Ритуал-Юг". Он добавил, что иногда люди хотят быть захоронены рядом с тетями, дядями, которые не являются прямыми родственниками. По его мнению, так и появляются случаи, когда родственники платят кому-то за землю на кладбище, хотя согласно закону, участок земли для захоронения должен предоставляться бесплатно.