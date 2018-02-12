В погоне за мертвецами: как устроен похоронный бизнес Ростова

Posted 12 февраля 2018,, 12:21
Published 12 февраля 2018,, 12:21
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Лидеры
Согласно данным открытых источников, в Ростовской области действуют 58 компаний, которые занимаются организацией похорон и связанных с ними услуг. Представили финансовые отчеты за 2016 год только 27 фирм, общий объем их выручки – 272 миллиона рублей.
Реальный объем рынка намного больше. За 2016 год в Ростовской области умерли 53 606 человек. По информации источника в администрации одного из районов области, стоимость недорогих похорон составляет около 20 тысяч рублей. Тогда реальный объем регионального рынка – минимум 1 миллиард 72 миллиона рублей, то есть 75% выручки остаются неучтенными.
Источник утверждает, что сейчас участки на кладбище не продают за взятки. Эта практика прекратилась после возбуждения уголовного дела в отношении директора и администратора муниципального казенного предприятия "Служба городских кладбищ" в 2017 году, тогда их обвинили во вступлении в сговор и требовании от граждан взятки за предоставление мест на кладбище.
По словам источника, сейчас похоронные агентства зарабатывают на памятниках, большая часть доходов от них проходит "мимо кассы".
Похоронный бизнес отличает высокая доходность, ведь себестоимость гробов и похоронных принадлежностей - 50% от рыночной цены, значительную часть этих средств проводят официально, добавляет источник.
Зарегистрированными лидерами похоронного бизнеса являются муниципальные организации, они же в лучшем случае получают небольшие прибыли, в худшем - убытки. Самая большая выручка у ростовского муниципального предприятия – 90 миллионов рублей, при этом убытки составляют почти 8 миллионов. Второе место у таганрогской госкомпании - 42 миллиона рублей выручки, предприятию удалось выйти в плюс, но на ненамного – 675 тысяч рублей за год. Муниципальное унитарное предприятие города Донецка Ростовской области "Доставка пенсий и пособий" получило 26 миллионов выручки, 469 тысяч рублей прибыли.
Почти половина - 12 из 27 принадлежат частным лицам. Некоторые из них – депутатам. Например, согласно открытым источникам, "Ритуал" принадлежит депутату городской думы города Шахты Анатолию Романовскому.
Мошенники
По словам одного из руководителей компании "Ритуал-Юг" Николая Несерина, частные организации в Ростовской области начали заниматься похоронами в 2013 году, до этого они лишь предоставляли товары: гробы, венки, памятники. "Потом решили эту монополию поломать, считая, что это будет выгодно людям. Но это невыгодно. Половина предпринимателей старается работать правильно, половина пытается обмануть. И этих вторых с каждым годом все больше. Кто-то взял деньги за памятник и пропал, а потом его ищут в соцсетях, кто-то забыл предоставить какие-услуги. Здесь есть место для мошенничества", - сказал он. По мнению руководителя, лицензирование организаций, которое предлагали ввести ранее, ничего не изменит. "Сегодня это Иван Пупкин, завтра он зарегистрируется на имя другого человека", - добавил спикер.
Он видит выход в возврате контроля над похоронами государственной организации. "Когда занималось одно государственное предприятие, был порядок, ряды могил были ровными. А сейчас, когда не туда захоранивают, памятники сдвигают, на соседнюю могилу землю сбрасывают, спрашиваешь, кто сделал, а организации уже нет", - говорит он.
По его мнению, предприниматели должны только предоставлять, как и до 2013 года, услуги: гроб, крест, венки, может быть даже, фирменный катафалк. А привоз покойного на кладбище и его захоронение должна проводить специализированная муниципальная служба. "Сейчас бардак, и это бардак никто не хочет менять, потому что это всех, видимо, устраивает", - сказал он.
Покупка трупов
Помимо некачественной работы с захоронениями предприниматели покупают информацию о погибших, чтобы получить больше заказов. Источник агентства утверждает, что похоронные агентства платят от трех за пяти тысяч рублей за звонок от участкового, работников скорой и морга.
"Это самая важная проблема в сфере похоронных услуг", - сказал представитель компании "Ростов-Дон Ритуал". Он заверил, что его компания не работает со сливами.
По словам представителя компании, ему постоянно приходится сталкиваться с агентами, которые приезжают на дом к умершим без приглашения. "У моего старшего товарища умерла мама, это было где-то в одиннадцать ночи. Еще не приехала полиция, уже приехали агенты предлагать свои услуги", - рассказал он. Спикер отметил, что полицейские и сотрудники скорой иногда советуют агентов и агентства, с которыми работают. "Мы же живем в цивилизованном мире. У человека случилось горе, должен прийти полицейский, осмотреть и уйти, или должна приехать скорая, осмотреть и уйти. Нет, они еще рекламируют", - говорит он.
По его словам, когда к умершему одновременно приезжают несколько агентов, доходит до драк. "Бывало такое, что мы приезжали работать, и туда же приезжал агент. Или человек звонил через сайт, мы приезжаем, а нам отказывают, потому что уже договорились с агентом", - рассказал представитель фирмы.
В погоне за заказами случаются казусы. Так в июле 2017 на похороны Таганроге доставили два гроба для одного умершего. По словам родственников, муниципальная организация отказывалась хоронить тело без покупки гроба в их компании. Родственникам пришлось заказать гроб, хотя они уже купили один. В итоге второй гроб привезли прямо во время похорон. Пострадавшая сторона тогда планировала подать в суд для возмещения ущерба, а директор муниципальной организации заверял, что это "заказуха" и покупку гроба никто не навязывал.
Проблемы с законом
Сейчас сфера регулируется федеральным законом "О погребении и похоронном деле", который был принят в 1996 году.
"В федеральный закон надо вносить поправки, а это не делается. Например, сейчас подзахоранивают только прямых родственников: мать, отца, брата, сестру, бабушку, дедушку. Если человек, допустим, умер в 40-х годах, то он не может найти свое свидетельство о рождении, чтобы доказать прямое родство. Вот и получается, что люди не могут рядом никого похоронить", - рассказывает представитель компании "Ритуал-Юг". Он добавил, что иногда люди хотят быть захоронены рядом с тетями, дядями, которые не являются прямыми родственниками. По его мнению, так и появляются случаи, когда родственники платят кому-то за землю на кладбище, хотя согласно закону, участок земли для захоронения должен предоставляться бесплатно.
Представитель привел в пример приемлемой продажи земли - аукцион в Москве для родовых захоронений. "Там выделяется один участок и дополнительно еще участок. Если этим будет заниматься государство – не вопрос, деньги пойдут в бюджет. А если продавать землю будут по-тихому, то деньги пойдут кому-то в карман", - считает он.
На коррупцию в муниципальных предприятиях пожаловался представитель "Ростов-Дон Ритуал". "Сейчас кого-то кремируют в тот же день, кого-то – на восьмой. У меня было такое, что назначили кремацию на восьмой день. И человек забирал деньги и документы, кремировал умершего в этот же день в этом же крематории. Это уже коррупционная схема", - рассказал он.
Пресс-секретарь ростовского крематория сообщил, что о таком случае ничего не слышал. "Бывают очереди, кремацию вполне могут назначить на восьмой день. Это зависит от наплыва иногородних, мы их кремируем вне очереди: они приезжают издалека и не могут ждать. К тому же, у нас выходные: суббота и воскресенье. А во вторник и четверг кремируют биоматериалы", - сообщил сотрудник. По его словам, в крематории работает две печи, в которых кремируют от пяти до пятнадцати трупов за день в зависимости от состояния печей.
Сжигать тех, кого забыли
"На кладбищах нужно проводить инвентаризацию. Тогда не будет продажи земли, потому что свободные места будут зафиксированы в администрации, на предприятиях", - считает представитель "Ритуал Юга". Он поясняет, что сейчас инвентаризации нет, ее начали проводить в двухтысячных годах и забросили.
Руководитель похоронного бюро предлагает ввести на региональном уровне закон, который бы позволил эксгумировать останки. "Если человек хочет, чтобы все родственники были в одном месте, то оплачивает государству эксгумацию останков и кремацию из заброшенной могилы. Можно пронумеровать все урны, подписать и поставить на каждом кладбище камень, под него опустить такие урны с прахом", - рассказал он. Спикер пояснил, что речь идет о могилах, от которых "не осталось даже холмика". "Или лучше, что по могиле ходят люди, затаптывают, даже бросают мусор, убирая с соседних могил? Кощунства больше там, где люди по могилам топчутся, а не там, где их достойно перезахоранивают", - считает спикер.
По его данным в Ростове под кладбища выделено примерно 500 гектаров земли. "Половина могил на старых кладбищах - заросшие", - сообщил он. Спикер считает, что кремация - это единственный вариант государству не тратить дополнительные средства на уборку кладбищ, а привлечь к этому людей. По его словам, в деревнях региона мало заброшенных могил – около 10%. "Даже если могила заброшена за ней все равно ухаживают соседи, в городе это не так", - добавил руководитель.
Идею кремации не поддержал пресс-секретарь ростовского крематория. Он сообщил, что сейчас эксгумацию можно проводить, только если родственники обратятся в суд, и суд это разрешит сделать. "Могила может быть заброшена, потому что родственники живут в другом городе или заграницей. Представьте, они приедут, а могилы родственника нет. Это что такое?" - сказал он.