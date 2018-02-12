Власти Ростова запретят близким сдавать умственно отсталых в интернаты

Posted 12 февраля 2018, 13:28
Published 12 февраля 2018, 13:28
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"До сегодняшнего дня ситуация была такая: взрослого человека с диагнозом умственная отсталость без раздумий направляли в ПНИ (психоневрологический интернат – прим.ред.). Мы сейчас пересматриваем, и десятками переводим таких людей в учреждения общего типа. А по-хорошему, если у них есть родственники и жилье, то их нужно сопровождать и обслуживать на дому", - пояснила Исаенко.
Сейчас в Минтруде региона разработали положения, по которым будут оценивать нуждаемость инвалидов в различных формах соцобслуживания и дееспособность самого человека с ограниченными возможностями. "Это нужно для того, чтобы в стационары направлялись только те, кто действительно в этом нуждается. Оценка нуждаемости должна быть объективной, учитывать наличие родственников, которые по закону обязаны им помочь, обеспечить им уход и помощь, а также наличие жилья, способность осуществлять самостоятельно определенные виды деятельности и т.д.", - отметила замминистра.
В Минтруде уверены, что после принятых мер в области прекратится "бездумное направление инвалидов в психоневрологические интернаты".