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Posted 12 февраля 2018, 13:28

Published 12 февраля 2018, 13:28

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Власти Ростова запретят близким сдавать умственно отсталых в интернаты

12 февраля 2018, 13:28
Людей с ментальными отклонениями в Ростовской области, которые имеют родственников и собственное жилье, будут выселять из специализированных интернатов, сообщила замминистра труда и соцразвития региона Ольга Исаенко.

"До сегодняшнего дня ситуация была такая: взрослого человека с диагнозом умственная отсталость без раздумий направляли в ПНИ (психоневрологический интернат – прим.ред.). Мы сейчас пересматриваем, и десятками переводим таких людей в учреждения общего типа. А по-хорошему, если у них есть родственники и жилье, то их нужно сопровождать и обслуживать на дому", - пояснила Исаенко.

Сейчас в Минтруде региона разработали положения, по которым будут оценивать нуждаемость инвалидов в различных формах соцобслуживания и дееспособность самого человека с ограниченными возможностями. "Это нужно для того, чтобы в стационары направлялись только те, кто действительно в этом нуждается. Оценка нуждаемости должна быть объективной, учитывать наличие родственников, которые по закону обязаны им помочь, обеспечить им уход и помощь, а также наличие жилья, способность осуществлять самостоятельно определенные виды деятельности и т.д.", - отметила замминистра.

В Минтруде уверены, что после принятых мер в области прекратится "бездумное направление инвалидов в психоневрологические интернаты".

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