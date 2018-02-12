Власти Ростова запретят близким сдавать умственно отсталых в интернаты

Сейчас в Минтруде региона разработали положения, по которым будут оценивать нуждаемость инвалидов в различных формах соцобслуживания и дееспособность самого человека с ограниченными возможностями. "Это нужно для того, чтобы в стационары направлялись только те, кто действительно в этом нуждается. Оценка нуждаемости должна быть объективной, учитывать наличие родственников, которые по закону обязаны им помочь, обеспечить им уход и помощь, а также наличие жилья, способность осуществлять самостоятельно определенные виды деятельности и т.д.", - отметила замминистра.