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Posted 16 февраля 2018, 19:24

Published 16 февраля 2018, 19:24

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Достраивать ЖК «Европейский» в Ростове не хотят из-за изменений в законе

16 февраля 2018, 19:24
Найденный инвестор для достройки жилого комплекса «Европейский» не хочет преступать к строительству из-за грядущих изменений в законодательстве о долевом участии с 1 июля этого года, сообщил RostovGazeta министр строительства Ростовской области Николай Безуглов.

Напомним, с 1 июля один застройщик может иметь только одно разрешение на строительство и возводить только один объект. Как пояснил Безуглов, о своей готовности достроить проблемные дома заявил депутат Заксобрания и гендиректор ООО «Галактика» Арутюн Сурмалян. По региональному закону за достройку девяти проблемных объектов ему без конкурса должны предоставить еще 26 земельных участков для строительства.

«Обсуждали с рядом инвесторов. Наиболее заинтересован в достройке этих домов господин Сурмалян, но он абсолютно правильно поднял вопрос: у него компания одна, соответственно, он сможет строить только один дом, потом другой дом и т.д.», - рассказал министр.

Безуглов отметил, что на каждом из 26 выделенных без конкурса участков Сурмалян может построить еще до пяти домов. «Соответственно, срок реализации этого бизнес-проекта улетает на десятки лет», - подчеркнул министр.

Сейчас региональное министерство строительства направило депутатам Госдумы письмо с просьбой внести изменения в законодательство и убрать это ограничение для тех, кто завершает долгострои обманутых дольщиков.

Напомним, жилой комплекс «Европейский» расположен на месте бывшего аэродрома «ДОСААФ» в Ростове-на-Дону. Комплекс должны были сдать еще в 2016 году, но сейчас пять домов по-прежнему на этапе котлована, еще четыре в различной стадии готовности. В прошлом году муниципалитет за внебюджетные источники достроил один из домов комплекса. По словам министра, на завершение строительства нужно еще 1,9 миллиарда рублей.

#Экономика#Новости
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