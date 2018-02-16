Достраивать ЖК «Европейский» в Ростове не хотят из-за изменений в законе

Напомним, жилой комплекс «Европейский» расположен на месте бывшего аэродрома «ДОСААФ» в Ростове-на-Дону. Комплекс должны были сдать еще в 2016 году, но сейчас пять домов по-прежнему на этапе котлована, еще четыре в различной стадии готовности. В прошлом году муниципалитет за внебюджетные источники достроил один из домов комплекса. По словам министра, на завершение строительства нужно еще 1,9 миллиарда рублей.