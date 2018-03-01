Главный по трамваям чиновник в Таганроге уволился после скандала с долгами

Posted 1 марта 2018, 11:13
Published 1 марта 2018, 11:13
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"Он (Сергей Коновалов - ред.) ушел в отставку. Сегодня сдает дела, завтра представят нового директора", - сообщил представитель управления. Он отметил, что причины увольнения Коновалова назвать не может, имя нового директора тоже.
Во вторник трамваи Таганрога остановились на несколько часов из-за долгов за электричество, после этого с "ТНС энерго Ростов-на-Дону" была достигнута договоренность. СМИ связывают отставку чиновника с остановкой транспорта.