Полиция нашла ростовскую воровку, прославившуюся в Youtube

Posted 1 марта 2018, 08:41
Published 1 марта 2018, 08:41
Modified 1 октября, 15:15
Updated 1 октября, 15:15
Видеозапись с кражей коляски в соцсетях, которую смонтировали под музыку популярной программы "Криминальная Россия", набрала около 50 тысяч просмотров. На видео женщина спокойно берет "припаркованную" у поликлиники №45 детскую коляску и уходит. Владельцы коляски запись с камер наблюдений выложили в тот же день в Сети с призывом найти и наказать женщину. Подозреваемую задержали в течение нескольких часов благодаря огласке.
"Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - отметили в ведомстве.
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