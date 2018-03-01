Полиция нашла ростовскую воровку, прославившуюся в Youtube

Видеозапись с кражей коляски в соцсетях, которую смонтировали под музыку популярной программы "Криминальная Россия", набрала около 50 тысяч просмотров. На видео женщина спокойно берет "припаркованную" у поликлиники №45 детскую коляску и уходит. Владельцы коляски запись с камер наблюдений выложили в тот же день в Сети с призывом найти и наказать женщину. Подозреваемую задержали в течение нескольких часов благодаря огласке.