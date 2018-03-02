"Группа Агроком" взялась достраивать многострадальный отель Hyatt в Ростове

Posted 2 марта 2018, 08:04
Published 2 марта 2018, 08:04
Modified 17 сентября 2022, 14:56
Updated 17 сентября 2022, 14:56
Согласно документам, "Группа Агроком" обязуется выкупить задолженность компании-застройщика ООО "МКЦ-Роевродевелопмент". Договор был заключен на семь лет. О других подробностях сделки пока больше ничего неизвестно.
По словам гендиректора ОО "Группа Агроком" Сергея Сапотницкого, компания вместе со структурами ВЭБ собирается в кратчайшие сроки ввести проблемный объект в эксплуатацию.
В настоящее время строительные работы были возобновлены. В планах компании - запустить первую очередь конгресс-центра Hyatt Regency уже летом года до начала ЧМ-2018.
Ранее по решению бывшего главы Минспорта РФ Виталия Мутко ростовский Hyatt был исключен из программы подготовки к мундиалю. Строительство пятизвездочного отеля в центре Ростова-на-Дону продолжается уже более 10 лет. Сроки сдачи в эксплуатацию объекта неоднократно переносились из-за роста стоимости строительства и разногласий совладельцев.
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