"Группа Агроком" взялась достраивать многострадальный отель Hyatt в Ростове

Ранее по решению бывшего главы Минспорта РФ Виталия Мутко ростовский Hyatt был исключен из программы подготовки к мундиалю. Строительство пятизвездочного отеля в центре Ростова-на-Дону продолжается уже более 10 лет. Сроки сдачи в эксплуатацию объекта неоднократно переносились из-за роста стоимости строительства и разногласий совладельцев.