rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 марта 2018, 08:04

Published 2 марта 2018, 08:04

Modified 17 сентября 2022, 14:56

Updated 17 сентября 2022, 14:56

"Группа Агроком" взялась достраивать многострадальный отель Hyatt в Ростове

2 марта 2018, 08:04
Сюжет
Новости Ростова
"Группа Агроком", принадлежащая ростовскому бизнесмену Ивану Саввиди, заключила соглашение с Внешэкономбанком, по которому достроит отель Hyatt Regency, сообщается на сайте банка.

Согласно документам, "Группа Агроком" обязуется выкупить задолженность компании-застройщика ООО "МКЦ-Роевродевелопмент". Договор был заключен на семь лет. О других подробностях сделки пока больше ничего неизвестно.

По словам гендиректора ОО "Группа Агроком" Сергея Сапотницкого, компания вместе со структурами ВЭБ собирается в кратчайшие сроки ввести проблемный объект в эксплуатацию.

В настоящее время строительные работы были возобновлены. В планах компании - запустить первую очередь конгресс-центра Hyatt Regency уже летом года до начала ЧМ-2018.

Ранее по решению бывшего главы Минспорта РФ Виталия Мутко ростовский Hyatt был исключен из программы подготовки к мундиалю. Строительство пятизвездочного отеля в центре Ростова-на-Дону продолжается уже более 10 лет. Сроки сдачи в эксплуатацию объекта неоднократно переносились из-за роста стоимости строительства и разногласий совладельцев.

р2

Материалы по теме
Застройщик Hyatt в Ростове подал иск против Варшавского на 3,7 млн руб
#Экономика#Новости Ростова#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика