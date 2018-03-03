РЖД с мая предложит доехать в «Платов» втрое дольше автобуса

Как пояснил в беседе с корреспондентом RostovGazeta сам Черняев, цена на проезд в электричке останется прежней. К тарифу добавится только стоимость проезда от станции Новочеркасска до аэропорта. В РЖД предлагают сделать билет единым, чтобы пассажир, прилетев в «Платов», мог, не выходя из аэропорта, купить билет, но перевозчики пока отказываются – они хотят, чтобы пассажиры рассчитывались за наличку. Выходом из сложившейся ситуации Черняев видит приобретение автобусов в лизинг, но замглавы начальника Северо-Кавказской железной дороги все же надеется договориться с перевозчиками. «В мае мы запустим ее в тестовом режиме, посмотрим, остановки на каких станций можно будет убрать, чтобы сделать сообщение более скоростным», - ответил Черняев на вопрос корреспондента RostovGazeta.