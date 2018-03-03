РЖД с мая предложит доехать в «Платов» втрое дольше автобуса

Добираться в аэропорт на электричке будут в три раза дольше, чем на общественном транспорте. Если проезд на автобусе от пригородного автовокзала составляет 30-40 минут, то время в пути на электричке до «Сельмаша» составит один час 40 минут, заявил Черняев, добавив, что до «Главного автовокзала» электричка будет идти еще дольше.
«После того, как заработал новый аэропорт, жители Ростова испытали на себе, что добраться до него достаточно проблематично, особенно утром. Причем ты не уверен, доберешься ли ты за два часа, или нет. В наш век мы должны предоставить пассажирам более качественную услугу в плане гарантированности доставки. Пусть это будет час сорок, но это будет четко час сорок: ни минутой больше, ни минутой меньше», - сказал Черняев.
По его словам, так человек будет точно знать, в котором часу он гарантированно окажется в аэропорту – это позволит правильно распоряжаться временем.
Электричка будет ходить дважды в день – в час-пик утром и вечером. По словам Черняева, только так длительность проезда может быть оправданной. «В другое время суток есть альтернативные виды общественного транспорта», - сказал он. Черняев рассчитывает, что воспользоваться скоростной электричкой РЖД смогут только 25% жителей Ростова-на-Дону. «Это западный район и центр, потому что для жителей северного района, или восточной, северо-восточной части города автомобильный транспорт вне конкуренции – 17-20 минут и вы в аэропорту», - считает Черняев.
Для организации движения в новый аэропорт РЖД планирует продлить 18 пар пригородных поездов из батайского направления, 12 пар из таганрогского и 7 пар из северного.
Как пояснил в беседе с корреспондентом RostovGazeta сам Черняев, цена на проезд в электричке останется прежней. К тарифу добавится только стоимость проезда от станции Новочеркасска до аэропорта. В РЖД предлагают сделать билет единым, чтобы пассажир, прилетев в «Платов», мог, не выходя из аэропорта, купить билет, но перевозчики пока отказываются – они хотят, чтобы пассажиры рассчитывались за наличку. Выходом из сложившейся ситуации Черняев видит приобретение автобусов в лизинг, но замглавы начальника Северо-Кавказской железной дороги все же надеется договориться с перевозчиками. «В мае мы запустим ее в тестовом режиме, посмотрим, остановки на каких станций можно будет убрать, чтобы сделать сообщение более скоростным», - ответил Черняев на вопрос корреспондента RostovGazeta.