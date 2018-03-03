Железная дорога свяжет Ростов с аэропортом «Платов» в следующем веке – РЖД

Черняев считает, что дорога может появиться только тогда, когда перевозчик увидет в ней окупаемость. «Железная дорога появляется, прежде всего, там, где есть коммерческий интерес и где есть окупаемость. Не самоцель построить железную дорогу лишь бы была, перспектива в ее дальнейшем использовании. Мы прекрасно понимаем, что себестоимость перевозки одной тонны груза на железной дороге в 7 раз ниже, чем авиационным способом. Но пока у нас сырьевой ориентир на экспортные перевозки, говорить о железной дороге не приходится», - полагает он.