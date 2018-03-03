Железная дорога свяжет Ростов с аэропортом «Платов» в следующем веке – РЖД

Скоростная железная дорога из Ростова к новому аэропорту обойдется примерно в 90 миллиардов рублей.
«Скоростное сообщение – это перспектива, я не хочу сказать, что далекая, но где-то в пределах 8-10 лет. Скоростная магистраль, которая в перспективе пройдет через аэропорт «Платов», даст существенное развитие этому направлению. Но на сегодня цифры примерно такие, что на ее строительство только в пределах Ростовской области уйдет 90 миллиардов рублей», - сказал Черняев.
По его словам, 90 миллиардов – это восьмилетний план по обновлению железнодорожного транспорта всей инфраструктуры РЖД.
Черняев считает, что дорога может появиться только тогда, когда перевозчик увидет в ней окупаемость. «Железная дорога появляется, прежде всего, там, где есть коммерческий интерес и где есть окупаемость. Не самоцель построить железную дорогу лишь бы была, перспектива в ее дальнейшем использовании. Мы прекрасно понимаем, что себестоимость перевозки одной тонны груза на железной дороге в 7 раз ниже, чем авиационным способом. Но пока у нас сырьевой ориентир на экспортные перевозки, говорить о железной дороге не приходится», - полагает он.
По его словам, появится железная дорога к аэропорту только тогда, когда в области возникнет потребность в перевозке авиационным сообщением высокотехнологических грузов. Сейчас, по словам Черняева, более 90% перевалок в ростовских портах составляет сырье.
«Безусловно, эти программы надо иметь ввиду, в уме их держать, но в каком это веке может быть реализовано? Идей может быть масса, но давайте расставим приоритеты», - сказал он.