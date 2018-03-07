Инвалид не смог попасть в "Пятерочку" в Ростове

В самом магазине инвалида ожидала новая преграда. "Чтобы попасть в магазин, нужно было преодолеть горку под углом почти 45 градусов. Взобраться на нее мне помогли прохожие, а вот скатываться вниз на выходе пришлось самому. Откровенно говоря, это было страшно. Я боялся вовремя не затормозить и влететь в витрину магазина. Сотрудники торгового центра, где был расположен супермаркет, мне не помогли спуститься, хотя стояли рядом", - отметил собеседник агентства.