Инвалид не смог попасть в "Пятерочку" в Ростове

Posted 7 марта 2018, 12:55
Published 7 марта 2018, 12:55
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Ловушка на кассе в "Пятерочке"
Инвалид-колясочник по занесенному снегом тротуару перед магазином не смог проехать и двух метров к пандусу, который оказался покрыт толстым слоем льда. При этом ступеньки для обычных покупателей были полностью расчищены, то есть инвалидов в магазинах этой сети не ждут.
Взобраться на установленные пандусы оказалось также непросто без сторонней помощи. Подъезды были скользкими и не расчищенными от снега. Коляску пришлось затаскивать по льду.
"Проехать в "Пятерочке" между рядами было сложно. Мне каждый раз приходилось просить сотрудников убрать с моего пути пустые коробки, упаковки товаров в большом количестве", - рассказывает участник эксперимента.
На кассе "Пятерочки" коляска оказалась в ловушке – выехать из магазина через узкий проезд не было никаких шансов. Сотрудникам пришлось открывать дополнительную кассу, чтобы отпустить инвалида. Ростовчане в очереди учтиво пропустили молодого человека в коляске вперед.
Двойная засада в "Перекрестке"
Выехать без посторонней помощи по заснеженному пандусу оказалось тоже непросто. "Дорога была настолько скользкой, что я не успел даже затормозить на ней, и свалился в сугроб. Хорошо, что люди помогли", - сказал участник эксперимента.
Взобраться по скользкому извилистому пандусу "Перекрестка" по улице Текучева также оказалось весьма сложно для инвалида. "Я бы постоянно скатывался вниз, если бы мне не помог молодой человек и не завез меня на этот подъем", - говорит он.
В самом магазине инвалида ожидала новая преграда. "Чтобы попасть в магазин, нужно было преодолеть горку под углом почти 45 градусов. Взобраться на нее мне помогли прохожие, а вот скатываться вниз на выходе пришлось самому. Откровенно говоря, это было страшно. Я боялся вовремя не затормозить и влететь в витрину магазина. Сотрудники торгового центра, где был расположен супермаркет, мне не помогли спуститься, хотя стояли рядом", - отметил собеседник агентства.
Проехать по магазину человеку в коляске оказалось проще, чем в "Пятерочке", однако также приходилось маневрировать сквозь коробки с акционным товаром, выставленным посередине прохода. "Достать акционные товары с полок практически невозможно. К примеру, нужный мне вкус сока был расположен на самой верхней полке, а я едва ли доставал до середины", - рассказывает он.
Учтивый кассир на выходе пожелала инвалиду "прийти еще".
В компании X5 Retail Group пока не ответили на запрос RostovGazeta. Корреспонденты RostovGazeta продолжат проверять доступность городской среды для инвалидов.