Ростовчанин скончался, упав на скользкой дороге

Posted 7 марта 2018, 13:56
Published 7 марта 2018, 13:56
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Инцидент произошел около 08.00, свидетелями ЧП стали десятки очевидцев. Видеозапись с места происшествия попало в Сеть и вызвала бурное обсуждение и негодование.
"Мужчина средних лет, поскользнувшись, упал и скончался на месте. Что именно стало причиной смерти, выяснят эксперты", - отметил источник.
Очевидцы вызвали скорую помощь, однако помощь медиков не понадобилась. На глазах у прохожих ростовчанин скончался.
В региональный СК дозвониться не удалось, в течение дня трубку никто не брал.
В среду в Ростове произошли десятки аварий из-за гололеда. Утром в городе сервис "Яндекс.Пробки" показывал девять баллов загруженности автодорог из десяти.