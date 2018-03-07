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Posted 7 марта 2018, 13:56

Published 7 марта 2018, 13:56

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Ростовчанин скончался, упав на скользкой дороге

7 марта 2018, 13:56
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону мужчина умер, упав на дороге из-за гололеда в среду днем на проспекте Коммунистический, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 08.00, свидетелями ЧП стали десятки очевидцев. Видеозапись с места происшествия попало в Сеть и вызвала бурное обсуждение и негодование.

"Мужчина средних лет, поскользнувшись, упал и скончался на месте. Что именно стало причиной смерти, выяснят эксперты", - отметил источник.

Очевидцы вызвали скорую помощь, однако помощь медиков не понадобилась. На глазах у прохожих ростовчанин скончался.

В региональный СК дозвониться не удалось, в течение дня трубку никто не брал.

В среду в Ростове произошли десятки аварий из-за гололеда. Утром в городе сервис "Яндекс.Пробки" показывал девять баллов загруженности автодорог из десяти.

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