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Posted 23 марта 2018, 06:08

Published 23 марта 2018, 06:08

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Власти Ростова требуют через суд возврата участков, проданных порту

23 марта 2018, 06:08
Департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова-на-Дону обратился с исковыми заявлениями в Арбитражный суд Ростовской области к трем предприятиям с требованием о возврате в муниципальную собственность земельных участков в промзоне Заречной в собственность муниципалитета, следует из документов суда.

Речь идет о компаниях "Ростовский зерновой терминал", "Медсемрус", "Хакан Агро-Русь". Из сообщений в СМИ, в 2009 году участки земли площадью от трех до 85 тысяч квадратных метров, расположенные в промзоне Заречной на улице Луговой, были переданы по договорам купли-продажи в собственность "Ростовского универсального порта", который перепродал их другим компаниям.

В последствии Департамент имущественно-земельных отношений потребовал через суд признать недействительными сделки купли-продажи и вернуть земли в муниципальную собственность.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель ДИЗО Александр Кочергин получил четыре года колонии по делу о передаче участков земли "Ростовскому универсальному порту". Суд признал его виновным в превышении служебных полномочий. По данным следствия, порт заплатил за земли в 150 раз ниже рыночной стоимости.

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#Экономика#Новости
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