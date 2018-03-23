Власти Ростова требуют через суд возврата участков, проданных порту

Речь идет о компаниях "Ростовский зерновой терминал", "Медсемрус", "Хакан Агро-Русь". Из сообщений в СМИ, в 2009 году участки земли площадью от трех до 85 тысяч квадратных метров, расположенные в промзоне Заречной на улице Луговой, были переданы по договорам купли-продажи в собственность "Ростовского универсального порта", который перепродал их другим компаниям.