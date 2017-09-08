В два раза больше экспорта отгрузил Ростовский порт в августе

Posted 8 сентября 2017, 08:34
Published 8 сентября 2017, 08:34
Modified 1 октября, 13:07
Updated 1 октября, 13:07
"В августе 2017-го через Ростовский порт на экспорт ушло свыше 273 тысяч тонн сельхозгрузов, тогда как в июле объемы экспорта достигли 143 тысяч тонн", - говорится в публикации.
Грузы местного и ставропольского производства ушли в 15 зарубежных стран. Еще 200 тысяч тонн местной сельхозпродукции отправили на Кубань.
Отмечается, что в семи случаях из 29 проб, произведенных специалистами центра продукции, ввезенной в область из российских регионов, обнаружили заражения карантинными сорняками.
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