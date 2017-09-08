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Posted 8 сентября 2017, 08:34

Published 8 сентября 2017, 08:34

Modified 1 октября, 13:07

Updated 1 октября, 13:07

В два раза больше экспорта отгрузил Ростовский порт в августе

8 сентября 2017, 08:34
Почти в два раза больше, чем в предыдущем месяце, отгрузил Ростовский речной порт экспорта в августе 2017 года, проинформировал региональный референтный цент Россельхознадзора.

"В августе 2017-го через Ростовский порт на экспорт ушло свыше 273 тысяч тонн сельхозгрузов, тогда как в июле объемы экспорта достигли 143 тысяч тонн", - говорится в публикации.

Грузы местного и ставропольского производства ушли в 15 зарубежных стран. Еще 200 тысяч тонн местной сельхозпродукции отправили на Кубань.

Отмечается, что в семи случаях из 29 проб, произведенных специалистами центра продукции, ввезенной в область из российских регионов, обнаружили заражения карантинными сорняками.

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#Экономика#Новости
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