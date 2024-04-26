Новый микрорайон «Флора» ждет ростовчан

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Как пояснили представители застройщика, в основе концептуального подхода к развитию нового микрорайона лежит формирование современного жилого и общественного пространства, интегрированного в живописную экологически благоприятную территорию на площади в 30 гектаров. Здесь создана вся необходимая инфраструктура, как социальная, так и коммерческая. Продуманы и транспортные сообщения. Для дополнительного комфорта жителей в проекте микрорайона предусмотрено четыре новых автомобильных дороги!
В состав жилого комплекса «Флора» войдет два детских сада, трёхэтажная школа, физкультурно-оздоровительный центр, двор-парк с ландшафтным дизайном и фонтан. В базовой структуре присутствуют коммерческие помещения для бизнеса, автономные котельные, подземный паркинг и гостевые парковки.
Создатели ЖК уверены, что среди других масштабных проектов городской застройки «Флора» будет выделяться оригинальной логикой дизайна. Аккуратная архитектура «жилой экосистемы», работа с цветом, формой и высотой зданий не оставят равнодушных.
Геометрию пространства жилого комплекса подчёркнут систему второстепенных и основных аллей в окружении деревьев и кустарников, которые образуют непрерывную навигацию внутри двора.
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