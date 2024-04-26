Новый микрорайон «Флора» ждет ростовчан

Как пояснили представители застройщика, в основе концептуального подхода к развитию нового микрорайона лежит формирование современного жилого и общественного пространства, интегрированного в живописную экологически благоприятную территорию на площади в 30 гектаров. Здесь создана вся необходимая инфраструктура, как социальная, так и коммерческая. Продуманы и транспортные сообщения. Для дополнительного комфорта жителей в проекте микрорайона предусмотрено четыре новых автомобильных дороги!