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Posted 4 апреля 2018, 12:27

Published 4 апреля 2018, 12:27

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Признаков птичьего гриппа у погибших под Таганрогом поганок не обнаружили

4 апреля 2018, 12:27
Массовая гибель водоплавающих птиц в Таганроге Ростовской области произошла не из-за заболеваний, сообщила горадминистрация.

"Никаких признаков птичьего гриппа, как и любого другого инфекционного заболевания, ветслужба в пробах с останков погибших поганок не нашла", - сказано в сообщении.

По мнению ветеринаров, птицы погибли по естественным причинам из-за ослабления во время миграции к месту гнездования, либо из-за попадания в рыболовецкие сети.

Сообщение о 16 погибших поганках в акватории Таганрогского залива поступило в администрацию города 30 марта. Выехавшая на место комиссия определила, что с момента гибели птиц прошло около двух недель.

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