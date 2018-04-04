Признаков птичьего гриппа у погибших под Таганрогом поганок не обнаружили

Posted 4 апреля 2018, 12:27
Published 4 апреля 2018, 12:27
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"Никаких признаков птичьего гриппа, как и любого другого инфекционного заболевания, ветслужба в пробах с останков погибших поганок не нашла", - сказано в сообщении.
По мнению ветеринаров, птицы погибли по естественным причинам из-за ослабления во время миграции к месту гнездования, либо из-за попадания в рыболовецкие сети.
Сообщение о 16 погибших поганках в акватории Таганрогского залива поступило в администрацию города 30 марта. Выехавшая на место комиссия определила, что с момента гибели птиц прошло около двух недель.
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