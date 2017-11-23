Ростовский "Евродон" может перенести птичий грипп в Тверь

"Это не имеет смысла, потому что птичий грипп не имеет территориальной привязки, он может появиться в любой области", - сказал Громаков.
Ранее появилась информация о том, что компания Ванеева переедет в Тверь из-за проблем в Ростовской области. Производственные комплексы в регионе переориентируют на экспорт, тверское же предприятие будет снабжать Россию. Построить предприятие планируют в течение двух лет.
Птичий грипп на птичниках "Евродона" нашли в декабре прошлого года, уничтожили порядка 700 тысяч голов, убытки компании достигли миллиарда. Зараженное мясо выявили при проверке продукции компании в гипермаркете "Метро" в Москве. Осенью этого года компанию оштрафовали. Ранее в продукции были также найдены антибиотики, опасные для здоровья человека сальмонеллы и кишечная палочка.