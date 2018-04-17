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Posted 17 апреля 2018, 11:16

Published 17 апреля 2018, 11:16

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Стоимость нового кроссовера Lifan X70 в России составит 799 тыс рублей

17 апреля 2018, 11:16
В России в среду начнутся продажи нового кроссовера Lifan X70, его стоимость будет начинаться от 799 тысяч рублей, информирует издание "Автостат".

"Всего будет представлено шесть комплектаций. Стоимость варьируется от 799 тысяч до одного миллиона рублей", - сказано в публикации.

Отмечается, что объем мотора авто будет достигать двух литров, мощность составит 136 "лошадок". Предусмотрен только передний привод.

Это будет второе поколение X60, который является самым популярным китайским авто в России. До конца года на рынке будут доступны оба кроссовера.

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#Общество#Новости
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