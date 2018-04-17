Стоимость нового кроссовера Lifan X70 в России составит 799 тыс рублей

Posted 17 апреля 2018, 11:16
Published 17 апреля 2018, 11:16
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"Всего будет представлено шесть комплектаций. Стоимость варьируется от 799 тысяч до одного миллиона рублей", - сказано в публикации.
Отмечается, что объем мотора авто будет достигать двух литров, мощность составит 136 "лошадок". Предусмотрен только передний привод.
Это будет второе поколение X60, который является самым популярным китайским авто в России. До конца года на рынке будут доступны оба кроссовера.
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