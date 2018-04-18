Асфальт провалился в центре Ростова

Posted 18 апреля 2018, 06:18
Published 18 апреля 2018, 06:18
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"Яма образовалась в Халтуринском. Ранее ее заделывали около пяти раз, однако ситуация повторяется", - сказано в публикации.
Автор поста разместил фото. На нем видно, что у края дороги образовалось сильное углубление.
Ранее в городе произошло обрушение канализационного коллектора. В яму упала припаркованная машина. Ее подняли при помощи подъемного крана и тросов.
Также многочисленные провалы образовались в Таганроге, сейчас проходят восстановительные работы.
р1