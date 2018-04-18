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Posted 18 апреля 2018, 06:18

Published 18 апреля 2018, 06:18

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Асфальт провалился в центре Ростова

18 апреля 2018, 06:18
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону в Халтуринском переулке перед улицей Красноармейской провалился асфальт на дороге, сообщают местные жители в соцсети "ВКонтакте".

"Яма образовалась в Халтуринском. Ранее ее заделывали около пяти раз, однако ситуация повторяется", - сказано в публикации.

Автор поста разместил фото. На нем видно, что у края дороги образовалось сильное углубление.

Ранее в городе произошло обрушение канализационного коллектора. В яму упала припаркованная машина. Ее подняли при помощи подъемного крана и тросов.

Также многочисленные провалы образовались в Таганроге, сейчас проходят восстановительные работы.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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