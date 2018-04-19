Несколько электричек отменят в Ростовской области в конце апреля

"Ряд пригородных поездов перестанут ходить в период с 27 апреля по 14 мая", - сказано в сообщении.
Поезда №6161 из Ростова до станции Лихой в 16.29 мск и №6156 в обратном направлении с отправлением в 14.54 мск не будут ходить с 27 по 29 апреля. Кроме того, электричку №6161 отменят и с 11 по 13 мая.
С 28 по 30 апреля отменят электрички №6155 Ростов - Лихая с отправлением в 06.18 мск и №6164 Лихая - Ростов в 04.38 мск. Этот же поезд №6164 не будет ходить и в период с 12 по 14 мая.
С 11 по 13 мая не будет рейса №6169 из Ростова до Усть-Донецкой с временем отправления в 12.20 мск.
С 12 по 14 мая отменят пригородный поезд №6170 из Усть-Донецкой в Ростов в 05.40 мск.
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