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Posted 20 апреля 2018, 03:54

Published 20 апреля 2018, 03:54

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Этап Всемирных игр детей, перенесших онкозаболевания, пройдет в Ростове

20 апреля 2018, 03:54
Первый в истории региональный этап Всемирных детских игр победителей пройдет в Ростове-на-Дону в ближайшие выходные, сообщило облправительство.

"В этапе примут участие 108 детей возрастом от 7 до 16 лет, перенесшие онкологические заболевания", - сказано в сообщении.

В программе соревнований заплыв на дистанции 25 метров вольным стилем, забег на 60 метров, стрельба из лазерной винтовки, турниры по настольному теннису, шашкам и шахматам.

Всемирные детские игры победителей проходят с 2010 года, Ростовская область участвует в них с 2013 года.

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