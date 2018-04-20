Этап Всемирных игр детей, перенесших онкозаболевания, пройдет в Ростове

Posted 20 апреля 2018, 03:54
Published 20 апреля 2018, 03:54
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"В этапе примут участие 108 детей возрастом от 7 до 16 лет, перенесшие онкологические заболевания", - сказано в сообщении.
В программе соревнований заплыв на дистанции 25 метров вольным стилем, забег на 60 метров, стрельба из лазерной винтовки, турниры по настольному теннису, шашкам и шахматам.
Всемирные детские игры победителей проходят с 2010 года, Ростовская область участвует в них с 2013 года.
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