Первая игра на "Ростов-Арене" обошлась ФК "Ростов" в 2 млн руб

При этом в условиях договора сказано, что в случае недопуска уполномоченными органами РФС, РФПЛ стадиона к проведению матчей или несоответствия футбольного поля соответствующим регламентам ФГУП "Спорт-Ин", могли обязать не только возместить клубу убытки, но и выплатить штраф в размере пяти миллионов рублей, а также компенсировать штрафы и неустойки, связанные со срывом и переносом матча.