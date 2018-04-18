Первая игра на "Ростов-Арене" обошлась ФК "Ростов" в 2 млн руб

Договор был заключен в рамках закупки у единственного источника. Согласно его условиям, по согласованию Минспорта РФ компания ФГУП "Спорт-Ин" предоставила стадион "Ростов-Арена" в пользование футбольному клубу на время проведения тренировки и матча с "СКА-Хабаровск" в рамках Росгосстрах - Чемпионата России по футболу среди команд Премьер-Лиги спортивного сезона 2017-2018 годов.
При этом в условиях договора сказано, что в случае недопуска уполномоченными органами РФС, РФПЛ стадиона к проведению матчей или несоответствия футбольного поля соответствующим регламентам ФГУП "Спорт-Ин", могли обязать не только возместить клубу убытки, но и выплатить штраф в размере пяти миллионов рублей, а также компенсировать штрафы и неустойки, связанные со срывом и переносом матча.
Напомним, тестовый матч на новом стадионе "Ростов Арене" прошел 15 апреля 2018 года. В матче 26 тура чемпионата России футбольный клуб "Ростов" одержал победу над "СКА-Хабаровск" со счетом 2:0. Первый матч с трибун нового стадиона посмотрели 13 тысяч зрителей.
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