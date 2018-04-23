Уникальную черепицу XVIII века нашли на раскопках в Азове

Posted 23 апреля 2018, 09:25
Published 23 апреля 2018, 09:25
Modified 1 октября, 15:13
Updated 1 октября, 15:13
"Черепицу такого рода ученые нашли на месте древнего Азака всего во второй раз", - сказано в сообщении.
В настоящее время археологи проводят раскопки на улице Калинина в необычайно мощном для Азова раскопом с напластованиями толщиной свыше двух метров. На месте раскопок обнаружили предметы XIV и XVI-XVIII веков, относящихся русскому и турецкому периодам, среди которых курительные трубки и поливная керамика.
Кроме того, ученые обнаружили печь из сырцового кирпича, относящуюся к русскому периоду.
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