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Posted 23 апреля 2018, 09:25

Published 23 апреля 2018, 09:25

Modified 1 октября, 15:13

Updated 1 октября, 15:13

Уникальную черепицу XVIII века нашли на раскопках в Азове

23 апреля 2018, 09:25
Уникальную русскую черепицу XVIII века нашли при раскопках в Азове Ростовской области, сообщил городской музей-заповедник.

"Черепицу такого рода ученые нашли на месте древнего Азака всего во второй раз", - сказано в сообщении.

В настоящее время археологи проводят раскопки на улице Калинина в необычайно мощном для Азова раскопом с напластованиями толщиной свыше двух метров. На месте раскопок обнаружили предметы XIV и XVI-XVIII веков, относящихся русскому и турецкому периодам, среди которых курительные трубки и поливная керамика.

Кроме того, ученые обнаружили печь из сырцового кирпича, относящуюся к русскому периоду.

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