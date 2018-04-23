Уникальную черепицу XVIII века нашли на раскопках в Азове

В настоящее время археологи проводят раскопки на улице Калинина в необычайно мощном для Азова раскопом с напластованиями толщиной свыше двух метров. На месте раскопок обнаружили предметы XIV и XVI-XVIII веков, относящихся русскому и турецкому периодам, среди которых курительные трубки и поливная керамика.