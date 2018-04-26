Сгоревший район в центре Ростова почти год спустя — аэросъемка

В регионе продолжается решение проблем пострадавших семей. Сейчас власти региона приступили к выдаче жилищных сертификатов на покупку домов и квартир пострадавшим семьям. К настоящему времени выплаты получили 85 семей, еще 74 семьи сейчас подбирают жилье. В предоставлении выплаты отказали 23 семьям, сейчас они судятся с властями. Всего заявки на получение субсидии подали 196 семей.