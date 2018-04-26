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Posted 26 апреля 2018, 08:21

Published 26 апреля 2018, 08:21

Modified 1 октября, 14:43

Updated 1 октября, 14:43

Сгоревший район в центре Ростова почти год спустя — аэросъемка

26 апреля 2018, 08:21
Сюжет
Пожар на "Театралке"
Восемь месяцев прошло с момента крупнейшего пожара в городе Ростове-на-Дону, в котором сгорело около 100 одноэтажных и двухэтажных домов жителей города, пострадавшими признали свыше 600 человек.

За 50 дней до проведения чемпионата мира по футболу территория остается открытой, хотя ранее отмечалось, что ее огородят. Рядом должны расположить фан-зону для болельщиков.

В регионе продолжается решение проблем пострадавших семей. Сейчас власти региона приступили к выдаче жилищных сертификатов на покупку домов и квартир пострадавшим семьям. К настоящему времени выплаты получили 85 семей, еще 74 семьи сейчас подбирают жилье. В предоставлении выплаты отказали 23 семьям, сейчас они судятся с властями. Всего заявки на получение субсидии подали 196 семей.

#Пожар на "Театралке"#Видео
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