Школьников с Украины задержали за контрабанду мяса в Ростовскую область

Posted 26 апреля 2018, 13:44
Published 26 апреля 2018, 13:44
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
"Инцидент случился в селе Шептуховка. В ночное время со стороны Украины три человека на машине УАЗ подъехали к госгранице. Их уже ждали на авто два россиянина", - говорится в публикации.
Отмечается, что за ними скрытно следили пограничники. Нарушители перекинули 750 килограммов мяса говядины. Общая его стоимость превысила 300 тысяч рублей.
По факту случившегося завели дела об административных правонарушениях. Весь груз изъяли, его передали специалистам для проведения анализа на опасные вирусы.
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