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Posted 17 апреля 2018, 07:56

Published 17 апреля 2018, 07:56

Modified 1 октября, 15:00

Updated 1 октября, 15:00

Дело завели в Таганроге за контрабанду 2,5 кг препарата для похудения

17 апреля 2018, 07:56
В Таганроге Ростовской области завели уголовное дело в отношении местного жителя, который заказал из другой страны сильнодействующие вещества, информирует Южная транспортная прокуратура.

"Было установлено, что в марте 27-летний мужчина получил из Кыргызстана экспресс-курьерское отправление. В посылке находились 2,5 килограмма сибутрамина", - сказано в публикации.

Отмечается, что подозреваемый был задержан во время получения отправления. Теперь ему грозит до семи лет колонии.

Сибутрамин — это анорексигенное лекарственное средство, усиливающее чувство насыщения.

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