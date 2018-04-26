В деле о Парамоновских складах в Ростове может смениться истец

Напомним, что в феврале 2018 года собственник Парамоновских складов ООО "Алмо-Ойл" обратился в суд с иском к региональному министерству культуры. Компания требовала отменить документ, принятый ведомством, касаемо Парамоновских складов. В иске сказано, что новый предмет охраны, указанный в документе, существенно шире того, который был указан ранее. В него включены предметы, которые ранее не были туда включены.