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В деле о Парамоновских складах в Ростове может смениться истец

26 апреля 2018, 06:45
На рассмотрение Арбитражного суда Ростовской области было внесено ходатайство ООО "Алмо-Ойл" о смене истца в деле о Парамоновских складах, следует из материалов сайта "Электронное правосудие".

Напомним, что в феврале 2018 года собственник Парамоновских складов ООО "Алмо-Ойл" обратился в суд с иском к региональному министерству культуры. Компания требовала отменить документ, принятый ведомством, касаемо Парамоновских складов. В иске сказано, что новый предмет охраны, указанный в документе, существенно шире того, который был указан ранее. В него включены предметы, которые ранее не были туда включены.

Теперь компания ходатайствует о замене истца в данном деле на ООО "Альянс-М", которая является арендатором объекта. Кроме того, владелец Парамоновских складов ходатайствовал о привлечении регионального Комитета по охране объектов культурного наследия в качестве соответчика. Оба ходатайства еще не были рассмотрены судом.

Рассмотрение дела было отложено до 18 июня 2018 года.

ООО "Аймо-Ойл" выкупило Парамоновские склады, расположенные в центре Ростова-на-Дону в июле 2017 года. Сумма сделки составила 13,9 миллиона рублей.

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