В деле о Парамоновских складах в Ростове может смениться истец

Напомним, что в феврале 2018 года собственник Парамоновских складов ООО "Алмо-Ойл" обратился в суд с иском к региональному министерству культуры. Компания требовала отменить документ, принятый ведомством, касаемо Парамоновских складов. В иске сказано, что новый предмет охраны, указанный в документе, существенно шире того, который был указан ранее. В него включены предметы, которые ранее не были туда включены.
Теперь компания ходатайствует о замене истца в данном деле на ООО "Альянс-М", которая является арендатором объекта. Кроме того, владелец Парамоновских складов ходатайствовал о привлечении регионального Комитета по охране объектов культурного наследия в качестве соответчика. Оба ходатайства еще не были рассмотрены судом.
Рассмотрение дела было отложено до 18 июня 2018 года.
ООО "Аймо-Ойл" выкупило Парамоновские склады, расположенные в центре Ростова-на-Дону в июле 2017 года. Сумма сделки составила 13,9 миллиона рублей.
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