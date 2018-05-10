Мужчины на пафосных автомобилях не внушают доверия — ученые

В ходе эксперимента участникам предлагали оценить двух мужчин по таким критериям, как заинтересованность в долгосрочных отношениях, родительские чувства и привлекательность. Один из претендентов, Дейв, купил ретро-автомобиль и вложил средства в его тюнинг, второй, Дэн, приобрел новый практичный автомобиль.