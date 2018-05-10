Мужчины на пафосных автомобилях не внушают доверия — ученые

Posted 10 мая 2018, 08:18
Published 10 мая 2018, 08:18
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"Мужчины, владеющие притягивающими взгляды авто, подсознательно рассматриваются как ненадежные партнеры в личной жизни и бизнесе", - сказано в публикации.
В ходе эксперимента участникам предлагали оценить двух мужчин по таким критериям, как заинтересованность в долгосрочных отношениях, родительские чувства и привлекательность. Один из претендентов, Дейв, купил ретро-автомобиль и вложил средства в его тюнинг, второй, Дэн, приобрел новый практичный автомобиль.
Результаты оказались поразительными. Дэн получил 67 баллов из 80 возможных по аспекту длительные отношения, тогда как Дэйв всего 43.
Это идет в разрез с устоявшимся представлением, что показывающие свой достаток мужчины рассматриваются как надежные партнеры.
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