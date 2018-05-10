Такси начнет работу во время третьего тестового матча в Ростове

Posted 10 мая 2018, 18:20
Published 10 мая 2018, 18:20
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"Аккредитацию на сегодняшний день у нас получила одна из известных федеральных компаний и местная фирма-такси, и на данном аккредитованном такси можно будет въехать в транспортный периметр – стоянка такси будет находиться в восточной части парковки "МегаМага", - сообщил Иванов.
Также он рассказал, что во время ЧМ-2018 аккредитованный транспорт будет работать по одинаковым тарифам. "Во время третьего тестового матча тарифы регулироваться не будут", - добавил Иванов.
Началом работы спортобъекта станет третий тестовый матч. Он пройдет 13 мая между командами "Ростов" и "Урал".