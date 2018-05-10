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Posted 10 мая 2018, 18:20

Published 10 мая 2018, 18:20

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Такси начнет работу во время третьего тестового матча в Ростове

10 мая 2018, 18:20
Во время третьего тестового матча болельщики смогут добраться до "Ростов-Арены" на такси, рассказал министр транспорта Андрей Иванов.

"Аккредитацию на сегодняшний день у нас получила одна из известных федеральных компаний и местная фирма-такси, и на данном аккредитованном такси можно будет въехать в транспортный периметр – стоянка такси будет находиться в восточной части парковки "МегаМага", - сообщил Иванов.

Также он рассказал, что во время ЧМ-2018 аккредитованный транспорт будет работать по одинаковым тарифам. "Во время третьего тестового матча тарифы регулироваться не будут", - добавил Иванов.

Началом работы спортобъекта станет третий тестовый матч. Он пройдет 13 мая между командами "Ростов" и "Урал".

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