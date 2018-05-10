Такси начнет работу во время третьего тестового матча в Ростове

"Аккредитацию на сегодняшний день у нас получила одна из известных федеральных компаний и местная фирма-такси, и на данном аккредитованном такси можно будет въехать в транспортный периметр – стоянка такси будет находиться в восточной части парковки "МегаМага", - сообщил Иванов.