"Ростов-Арена" будет полностью сдана в эксплуатацию к 12 мая

На совещании по подготовке к ЧМ-2018 Безуглов рассказал, что в соответствии с утвержденным проектом документации ввод в эксплуатацию "Ростов Арены" осуществляется в два этапа: разрешение на ввод в эксплуатацию объекта по первому этапу получено 16 марта. Стадион был зарегистрирован в федеральную собственность и сертифицирован РФС по второй категории.
"Для получения разрешения на ввод в эксплуатацию по второму этапу нам необходимо наладить билетно-пропускную систему связи, устройство систем контроля и управления доступа, и итоговое разрешение планируется получить 12 мая", - сообщил Безуглов.
Напомним, что 15 апреля состоялся первый тестовый матч на "Ростов-Арене", который прошел между командами "Ростов" и "СКА-Хабаровск". Официальное открытие "Ростов-Арены" состоится 13 мая.