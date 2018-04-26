"Ростов-Арена" будет полностью сдана в эксплуатацию к 12 мая

На совещании по подготовке к ЧМ-2018 Безуглов рассказал, что в соответствии с утвержденным проектом документации ввод в эксплуатацию "Ростов Арены" осуществляется в два этапа: разрешение на ввод в эксплуатацию объекта по первому этапу получено 16 марта. Стадион был зарегистрирован в федеральную собственность и сертифицирован РФС по второй категории.