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"Ростов-Арена" будет полностью сдана в эксплуатацию к 12 мая

26 апреля 2018, 09:05
К 12 мая будет получен итоговый документ о вводе в эксплуатацию стадиона "Ростов-Арена", сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов.
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ЧМ-2018

На совещании по подготовке к ЧМ-2018 Безуглов рассказал, что в соответствии с утвержденным проектом документации ввод в эксплуатацию "Ростов Арены" осуществляется в два этапа: разрешение на ввод в эксплуатацию объекта по первому этапу получено 16 марта. Стадион был зарегистрирован в федеральную собственность и сертифицирован РФС по второй категории.

"Для получения разрешения на ввод в эксплуатацию по второму этапу нам необходимо наладить билетно-пропускную систему связи, устройство систем контроля и управления доступа, и итоговое разрешение планируется получить 12 мая", - сообщил Безуглов.

Напомним, что 15 апреля состоялся первый тестовый матч на "Ростов-Арене", который прошел между командами "Ростов" и "СКА-Хабаровск". Официальное открытие "Ростов-Арены" состоится 13 мая.

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#Новости#ЧМ-2018#Общество
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