Ученые предупредили о сокращении популяции судака в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
В связи с глобальными климатическими изменениями соленость Азовского моря достигла рекордных значений. В результате, при сохранении запаса судака на уровне 325-500 тонн его плотность выросла до уровня 150-200 килограммов на квадратный метр. Это породило миф о быстро растущем запасе судака и вызвало слухи о необходимости скорейшего возобновления его промысла.
Наибольшие уловы этого вида рыб отмечены в районе поселка Золотая-Коса. Здесь получалось добыть за подрезку невода 89 особей судака, размерами от 30 до 52 см. Причем больше половины относились к молоди.
Однако ученые уверенны, что данная ситуация требует максимального внимания. Ведь показатели выросли только потому, что сократилась площадь обитания судака. Теперь рыба может комфортно существовать всего на 2–2,5 тысячи квадратных метров. Это значит, что популяция судака оказалась наиболее уязвима из-за скопления на ограниченной акватории при нестабильных условиях размножения.
Все связано с тем, что азовский судак может жить в воде солёность, которой не превышает 11–12%. Слишком высокие и низкие показатели могут быть опасны. Но в силу глобальных климатических изменений уровень соли в Азовского море начал падать. Рыбе приходится искать более выгодные условия для существования. Это приводит к тому, что судак оказался заперт в узкой зоне восточной части Таганрогского залива и дельте Дона.
Сотрудники ВНИРО отмечают, что практически на всей территории судак в уловах отсутствует и только в отдельных районах встречаются единичные уловы вида.
Напомним, что в 2017–2018 годах появился запрет на промысел судака. Это произошло из-за того, что его запас сократился до 350–500 тон при нижней норме в 2000 тонн. Плотность же составляла 60–70 килограммов на квадратный километр.
Ранее стало известно, что ростовчанин научился ловить рыбу на сало и пенопласт.
До этого RostovGazeta писала о том, что жители Ростовской области могут сесть в тюрьму после похода на рыбалку.