Ученые предупредили о сокращении популяции судака в Ростовской области

Все связано с тем, что азовский судак может жить в воде солёность, которой не превышает 11–12%. Слишком высокие и низкие показатели могут быть опасны. Но в силу глобальных климатических изменений уровень соли в Азовского море начал падать. Рыбе приходится искать более выгодные условия для существования. Это приводит к тому, что судак оказался заперт в узкой зоне восточной части Таганрогского залива и дельте Дона.