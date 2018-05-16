Калачев стал лучшим игроком ФК "Ростов" в матче с "Уралом"

Posted 16 мая 2018, 06:43
Published 16 мая 2018, 06:43
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
"После игры проводилось голосование. Болельщики остановили свой выбор на Калачеве", - сказано в сообщении.
Игра прошла в рамках чемпионата России 13 мая. Это был третий тестовый матч на стадионе "Ростов-Арена", на котором поприсутствовали около 40 тысяч зрителей. Ростовчане выиграли со счетом 1:0, единственный гол удалось забить Алексею Ионову.
Сейчас "Ростов" находится на 11 месте в турнирной таблице. После игры команда ушла в отпуск на месяц.
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