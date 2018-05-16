Калачев стал лучшим игроком ФК "Ростов" в матче с "Уралом"

Игра прошла в рамках чемпионата России 13 мая. Это был третий тестовый матч на стадионе "Ростов-Арена", на котором поприсутствовали около 40 тысяч зрителей. Ростовчане выиграли со счетом 1:0, единственный гол удалось забить Алексею Ионову.