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Posted 16 мая 2018, 06:43

Published 16 мая 2018, 06:43

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Калачев стал лучшим игроком ФК "Ростов" в матче с "Уралом"

16 мая 2018, 06:43
Футболист Тимофей Калачев стал лучшим игроком клуба "Ростов" в матче против команды "Урал", говорится на сайте ростовского клуба.

"После игры проводилось голосование. Болельщики остановили свой выбор на Калачеве", - сказано в сообщении.

Игра прошла в рамках чемпионата России 13 мая. Это был третий тестовый матч на стадионе "Ростов-Арена", на котором поприсутствовали около 40 тысяч зрителей. Ростовчане выиграли со счетом 1:0, единственный гол удалось забить Алексею Ионову.

Сейчас "Ростов" находится на 11 месте в турнирной таблице. После игры команда ушла в отпуск на месяц.

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