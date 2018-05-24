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Posted 24 мая 2018, 15:04

Published 24 мая 2018, 15:04

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Самой популярной маркой машин у ростовских депутатов стала Toyota

24 мая 2018, 15:04
Депутаты Законодательного собрания Ростовской области среди всех легковых автомобилей предпочитают Toyota, следует из опубликованного отчета о доходах за 2017 год.

Автомобилем данной марки владеют более 10 донских депутатов, при этом примерно половину из них составляет ее модификация премиум-класса Lexus. При этом, если ряд депутатов имеют соответствующие доходы, то некоторые явно не заработали на автомобиль, который даже в подержанном виде стоит дороже 1,5 миллиона рублей.

В частности, единорос и частный предприниматель Игорь Молотов при заявленном доходе в 2017 году в 1,1 миллиона ездит на Toyota Lexus RX270 стоимостью от 1,9 миллиона рублей.

У единороса и экс-министра промышленности и энергетики Ростовской области Сергея Михалева, заработавшего тоже немногим больше миллиона, на Toyota Lexus RX 450H стоимостью от 4,6 миллиона ездит жена при собственном годовом доходе в 500 тысяч рублей.

Еще один владелец Toyota RAV4 стоимостью от 1,9 миллиона рублей за прошлый год заработал ровно на 1 миллион меньше.

Кроме того, ростовские депутаты любят Mercedes-Benz и BMW, машины этих марок имеют порядка десятка человек, так же эти машины популярны у жен депутатов.

Несколько человек владеют большим автопарком сельхозтехники. Так, у одного из самых богатых депутатов Дона Юрия Потогина 10 единиц сельхозтехники и роскошный Lexus LX 570, у единороса и замдиректора частной компании Игоря Кундрата 2 грузовиков, экскаватор, полуприцеп, прицеп и ПАЗик, еще несколько десятков единиц транспорта записаны на жену депутата.

А вот Сергей Суховенко просто любит хорошие машины, в его автопарке MINI Cooper, Volkswagen Kaefer и Panhard PL17, при этом доходы депутата 57 миллионов в год.

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#Общество#Новости
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