Самой популярной маркой машин у ростовских депутатов стала Toyota

Автомобилем данной марки владеют более 10 донских депутатов, при этом примерно половину из них составляет ее модификация премиум-класса Lexus. При этом, если ряд депутатов имеют соответствующие доходы, то некоторые явно не заработали на автомобиль, который даже в подержанном виде стоит дороже 1,5 миллиона рублей.