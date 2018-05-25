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Ургант высмеял нарисованных счастливых ростовчан на фасаде дома

25 мая 2018, 12:30
В программе «Вечерний Ургант» на Первом канале ведущий Иван Ургант высмеял нарисованных счастливых людей на фасаде дома в Ростове, эфир показали на ТВ.

"Из города уехали певец Баста и телеведущий Дмитрий Дибров, по Ростову с кастетами никто не бегает, а радость приходится рисовать", - пошутил Ургант.

Его собеседник, ведущий Дмитрий Хрусталев поинтересовался, настоящий ли дом или нарисованный. Ургант ответил, что это огромный валун, который раскрасили под дом. А сам валун нарисован на спине гигантского кита, который живет в реке Дон и является казаком.

Ургант пошутил, что не стоило тратить столько краски, проще было нарисовать улыбки на лицах жителей города. Изначально информация о рисунках появилась в соцсетях. На фасаде дома к ЧМ нарисовали радостных людей.

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