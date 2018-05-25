Ургант высмеял нарисованных счастливых ростовчан на фасаде дома

Его собеседник, ведущий Дмитрий Хрусталев поинтересовался, настоящий ли дом или нарисованный. Ургант ответил, что это огромный валун, который раскрасили под дом. А сам валун нарисован на спине гигантского кита, который живет в реке Дон и является казаком.