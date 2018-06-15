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Posted 15 июня 2018, 13:51

Published 15 июня 2018, 13:51

Modified 24 декабря 2024, 18:21

Updated 24 декабря 2024, 18:21

Бот-проводник для футбольных фанатов появился "ВКонтакте"

15 июня 2018, 13:51
Бот-проводник для футбольных болельщиков Чемпионата мира по футболу проявился в социальной сети "ВКонтакте", сведения предоставила пресс-служба компании.

"Бот-проводник поможет узнать информацию о всех стадионах, принимающих мундиаль",- сказано в сообщении.

Так, с его помощью пользователи смогут узнать о времени работы, транспортной доступности, сервисах для фанатов и мероприятиях каждого спортобъекта.

Кроме того, бот-проводник познакомит с историей городов, принимающих ЧМ-2018 и расскажет о их достопримечательностях.

Приложение запустили в сообществе туристического портала для болельщиков Welcome2018.

Напомним, новостная лента ЧМ-2018 с основными событиями мундиаля появилась "ВКонтакте".

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