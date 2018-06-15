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Бразильские фанаты проехали 43 страны на ретро-авто, чтобы попасть в Ростов

15 июня 2018, 09:22
Болельщики из Бразилии прибыли в Ростов-на-Дону на раритетном джипе, чтобы поддержать свою сборную в матче со Швейцарией, сообщает пресс-служба ДГТУ.
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ЧМ-2018

В качестве транспортного средства Ванесса Зандона Сартори и Линхо Бергамин из Бразилии выбрали автомобиль, сошедший с конвейера в 1946 году. Они остановились на одной из баз отдыха на левом берегу реки Дон.

Семейная пара начала свой путь в столицу донского региона из бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул, где родился известный футболист Роналдиньо, 12 марта 2016 года. За это время бразильские болельщики пересекли Южную и Северную Америку, Африку и Европу – 43 страны.

Это путешествие пара планировала не один год. После того, как в аэрокосмическом музее был куплен джип 1946 года выпуска, потребовалось пять лет, чтобы привести автомобиль в порядок.

"Сразу после мундиаля пара отправится в Северную Европу, потом в Италию и Турцию, а затем через всю Азию – в Австралию. После чего они вернутся на родину", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на матчи ЧМ-2018 в Россию планировали приехать порядка 60 тысяч болельщиков из Бразилии.

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