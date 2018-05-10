Болельщики не смогут покинуть "Ростов-Арену" во время матча

Posted 10 мая 2018, 17:30
Published 10 мая 2018, 17:30
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Если раньше болельщикам разрешалось выходить, то сейчас это будет категорически запрещено, то есть все пропускные системы и системы контроля доступа будут запрограммированы на одноразовый вход", - рассказал Аракелян.
Таким образом, если болельщик осуществит выход, то второй раз на территорию стадиона он не попадет.
Также Аракелян добавил, что все проблемы, связанные с системой контроля и управления доступом, к третьему тестовому матчу будут решены.
"Вызвана была проблема тем, что недостаточно навыков у зрителей, то есть не знали, как прикладывать штрих-код, и из-за этого происходил затор, но к третьему тестовому матчу мы провели обучающие занятия для волонтеров и контролеров, которые будут помогать болельщикам и следить за тем, чтобы подобных случаев не возникало", - добавил Аракелян.
Напомним, что 13 мая состоится третий тестовый матч на новом стадионе "Ростов-Арена". Он пройдет между командами "Ростов" и "Урал". Также в этот день состоится официальное открытие нового стадиона.