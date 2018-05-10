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Posted 10 мая 2018, 17:30

Published 10 мая 2018, 17:30

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Болельщики не смогут покинуть "Ростов-Арену" во время матча

10 мая 2018, 17:30
Во время третьего тестового матча на "Ростов-Арене", который пройдет в воскресенье, болельщики смогут пройти на стадион только один раз, сообщил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

"Если раньше болельщикам разрешалось выходить, то сейчас это будет категорически запрещено, то есть все пропускные системы и системы контроля доступа будут запрограммированы на одноразовый вход", - рассказал Аракелян.

Таким образом, если болельщик осуществит выход, то второй раз на территорию стадиона он не попадет.

Также Аракелян добавил, что все проблемы, связанные с системой контроля и управления доступом, к третьему тестовому матчу будут решены.

"Вызвана была проблема тем, что недостаточно навыков у зрителей, то есть не знали, как прикладывать штрих-код, и из-за этого происходил затор, но к третьему тестовому матчу мы провели обучающие занятия для волонтеров и контролеров, которые будут помогать болельщикам и следить за тем, чтобы подобных случаев не возникало", - добавил Аракелян.

Напомним, что 13 мая состоится третий тестовый матч на новом стадионе "Ростов-Арена". Он пройдет между командами "Ростов" и "Урал". Также в этот день состоится официальное открытие нового стадиона.

#Общество#Новости
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