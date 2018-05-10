Болельщики не смогут покинуть "Ростов-Арену" во время матча

"Вызвана была проблема тем, что недостаточно навыков у зрителей, то есть не знали, как прикладывать штрих-код, и из-за этого происходил затор, но к третьему тестовому матчу мы провели обучающие занятия для волонтеров и контролеров, которые будут помогать болельщикам и следить за тем, чтобы подобных случаев не возникало", - добавил Аракелян.